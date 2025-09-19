Suscribete a
ABC Premium

Atletismo / Mundiales de Tokio

Oro indiscutible de Femke Bol; más dudas para Jakob Ingebrigtsen

La neerlandesa vuelve a aprovechar la ausencia de Sydney McLaurghlin para reeditar el título en los 400 vallas. El noruego, a la final del 5.000 con apuros

Oro indiscutible de Femke Bol; más dudas para Jakob Ingebrigtsen
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Volvió a correr como si el resto no existiera. Femke Bol, a quien se puede considerar la princesa de los Mundiales, defendió su corona mundial en los 400 vallas femeninos con un tiempo de 51.54, mejor marca de la temporada, en una final que ... confirmó su dominio absoluto de la disciplina en ausencia de una Sydney McLaughlin a quien, a su vez, habrá que considerar la reina de los Mundiales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app