MotoGP Rossi abre la puerta al equipo satélite de Yamaha para continuar en 2021 El piloto confiesa en una entrevista en La Gazzetta dello Sport que para continuar necesita ser más competitivo que en las últimas temporadas

A los 40 años y la vida resuleta por sus nueve coronas de motociclismo, cualquiera podría pensar en un retiro dorado después de tantos años de sacrificio. Pero no es el caso de Valentino Rossi, unido a las motos por una pasión que choca en los últimos tiempos con sus sensaciones en la moto y sus resultados.

No gana un Gran Premio desde Países Bajos 2017 y ha subido al podio desde entonces en nueve ocasiones; solo dos en 2019. Un currículo alejado de lo que le gustaría conseguir y de lo que cree que puede seguir aportando a MotoGP. Pero con diferentes problemas en la Yamaha y con la edad recordándole que ya hay pilotos con la mitad de años que consiguen mejores resultados, Rossi se plantea el futuro casi cada día: «Mis seres queridos quien que continúe. Y yo también, pero he de ser más competitivo. Si no, es mejor parar. Me gustaría tener perspectiva para valorar cómo estoy esta temporada, pero en MotoGP todo se decide al principio de año», comentó en una entrevista a La Gazzetta dello Sport.

Yamaha necesita saber pronto su decisión porque tienen a Fabio Quartararo llamando con ganas y resultados a las puertas del equipo oficial. Y con Maverick Viñales como piloto de presente con mucho futuro, a Rossi le quedaría poco espacio. Salvo que consideraran un equipo a ters motos oficiales o, algo que no descarta el italiano: montar la Yamaha del equipo satélite, que tan bien le ha ido a Quartararo. «No veo una gran diferencia con el equipo oficial. Me gustaría quedarme donde estoy, seguro, pero podríamos encontrarnos a tres. Y este equipo me parece bueno».