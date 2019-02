Ausente de las pruebas en Malasia debido a su lesió en la muñeca, Jorge Lorenzo pudo por fin subirse a la Honda y vestirse con el mono de su nuevo equipo para dar sus primeras vueltas de la pretemporada. Una imagen chocante después de ver al balear tantos años con otros colores que se enfrentaron al Repsol-Honda.

Pese a ser una sesión dedicada a las cuestiones ergonómicas y de adaptación a su nueva montura, Lorenzo disfrutó como un niño de su estreno y lo demostró en las redes sociales, donde fue compartiendo detalles de su nueva etapa en MotoGP.

Una de las que más llamó la atención fue un detalle de su nuevo casco. El español desveló cómo será su protección con un mensaje en Twitter en el que adjuntó varias fotos, y una de ellas, la que mostraba la parte trasera del casco contenía una llamativa frase.

«Yo no soy un gran piloto, soy un campeón», una frase que en su día Lorenzo dedicó a Claudio Domenicali, consejero delegado de la marca italiana Ducati, su anterior equipo.

Ladies and Gentlemen, here you have my @shark_helmets Race-R Pro 2019 helmet! 🔥 #SharkHelmets#QatarTestpic.twitter.com/81X4cn9gkh