MotoGP Fuerte caída de Marc Márquez en los entrenamientos de Jerez El piloto español salió despedido de su moto y acabó chocando contra las protecciones

Marc Márquez ha dado el susto en los entrenamientos de este sábado. El piloto español perdió el control de su moto en la curva siete del circuito de Jerez cuando iba a 160 kilómetros por hora y salió despedido hasta chocarse contra las barreras de protección. Es su primera caída desde la reaparición, lo que ha encendido todas las alarmas.

¡NOOO! 😟 ¡Caída durísima de @marcmarquez93 cuando estaba a punto de terminar el FP3! 😕



Acabó chocándose con las protecciones de la curva 7 #SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/asyr3rIF7Q — DAZN España (@DAZN_ES) May 1, 2021

Por lo que se pudo ver en las imágenes posteriores al accidente, Márquez pudo levantarse y caminar por su propio pie, no sin algo de dificultad. Su brazo izquierdo sería el que habría sufrido el principal impacto, a juzgar por la roturas de su mono de competición. No hay que olvidar que Márquez lleva tiempo parado recuperándose de una lesión, pero de su brazo derecho. Sus palabras, no obstante, tranquilizaron: «Bien, bien, todo bien. Susto».

Poco después, según otras imágenes de DAZN, Márquez se acercó a la clínica móvil para asegurar que todo había quedado en un susto. Al parecer, habría sufrido solo una contusión cervical, por lo que a priori estará mañana en el Gran Premio de España que empezará mañana a las 14.00 horas.