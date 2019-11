MotoGP | GP Valencia Marc Márquez: «Creo que sí estoy preparado para perder» Apenas una hora después de que Jorge Lorenzo anunciara su retirada, el piloto de Cervera admitía para ABC que nadie está a salvo de las dudas ni los problemas, tampoco él

Laura Marta SEGUIR Cheste (Valencia) Actualizado: 17/11/2019 01:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque sobrevolaba la opción desde hacía meses, nadie se esperaba ni el momento ni el lugar en el que Jorge Lorenzo decidió poner fin a su carrera profesional. Y la actualidad precipitó la jornada en la que los pilotos departen unos minutos con la prensa. A Marc Márquez, campeón del mundo, se le acumulaba el trabajo en el hospitality de HRC, un hervidero de trabajadores, fotógrafos y prensa que desfilaba por delante de sus ojos, junto a su su jefe de prensa, cronómetro en mano. «Venga, va, va, empezamos», disparaba Márquez antes de poner la grabadora en marcha. Lorenzo había revolucionado el Gran Premio, incluido a su compañero de equipo.

¿Le ha sorprendido el anuncio de Jorge Lorenzo o ya se lo esperaba?

Yo no sabía nada. En primer lugar, me ha demostrado que ha sido profesional al cien por cien. Luego pueden salir o no los resultados, pero su compromiso con el equipo ha sido hasta el final, al máximo. Y me ha sorprendido, desde luego. Por dos temas. Primero, porque no me lo esperaba. Quizá uno cuando se va a retirar baja la intensidad de trabajo, al menos dentro del box, pero él ha sido siempre de los primeros que llegaba al box, y de los últimos que se iba.

¿Y el otro tema?

Y luego porque creo que no es nada fácil tomar una decisión así cuando te queda un año de contrato. Y demuestra que es un campeón. Te diré por qué. Otro piloto, teniendo un año más de contrato con Honda Repsol hubiera dicho: "estoy aquí, hago un año más, cobro el dinero, doy vueltas y ya se acabará, ¿no?" Pero Jorge ha demostrado que lo suyo es ganar. Y si no está listo para ganar, no se ve preparado o capacitado para ganar... pues no tiene sentido para él estar aquí. Después de la despedida he ido a felicitarlo por su carrera deportiva, está claro, pero esto no es ninguna novedad: tiene cinco títulos mundiales. Pero sobre todo por el carácter que ha demostrado dentro y fuera de la pista durante su carrera. Y por esta decisión, que no ha sido nada fácil y es totalmente respetable.

¿Con los números de su trayectoria profesional -seis títulos de MotoGP en siete temporadas-, se ve lejos de que le pueda ocurrir algo semejante a lo de Lorenzo este curso?

Puede pasar a cualquiera en cualquier año. Y más estando en MotoGP. Y más con esta igualdad mecánica que nunca había existido. Y sé también que a todo el mundo le va a llegar el momento de la retirada. Puede ser de una manera o de otra: buscada o no buscada. Pero el momento de tomar esa decisión llegará a cualquier persona. Y es ahí cuando es difícil tomarla. Espero que para mí llegue muy tarde ese momento de decidir.

Hasta ahora le van las cosas muy bien, y se prepara siempre para ganar, claro. ¿Pero se plantea que alguna vez no ocurra esto, se ha de preparar también para el momento de no ganar?

Es ahí donde tengo la duda. Si estás preparado para no ganar. Yo creo que sí que estoy preparado para no ganar. Porque cada año me planteo las temporadas de la peor manera posible: a ver quién me gana este año, este año no podré... porque de esta manera te hace ser más precavido. Estás más en guardia: a ver por dónde vienen los golpes. Pero soy muy consciente de que va a llegar un día, un año, en el que no se podrá ganar. Lo importante es estar luchando por ganar. Pero no se puede ganar cada año. Y habrá una época, que espero que sea de aquí a unos bastantes años, que va a haber gente mejor que yo. Llegará otra generación que me gane y poco a poco me irán apartando. Pasarás de ganar a ser segundo o tercero, pasarás a cuarto o quinto, y es ahí es donde tienes que aprender a aceptarlo. Pero yo soy consciente de ello.

Ha sido esta, por el momento, su mejor temporada en cuanto a números, victorias (11) y podios (17) -y sale segundo hoy en Valencia-, pero también los rivales han tenido su papel. ¿Qué porcentaje de su título 2019 le da al curso raro de sus oponentes?

Velocidad mis rivales han tenido mucha. En cada carrera salía uno, pero es verdad que la constancia no la ha tenido ninguno. Y es verdad que ahí se ha marcado la diferencia.

Solo falló en Austin, donde se cayó. El resto de carreras ha terminado o primero o segundo. Incluidas las que ya no había nada en juego. ¿Estas últimas carreras han sido para ganar mentalmente ya en 2020?

Lo importante es que he sabido mantener la intensidad una vez ya decidido el campeonato. Otros años no pasaba esto y este curso lo he conseguido. Lo dije en Tailandia y no me escondí: en ese momento empezaba ya la temporada 2020. Todos somos profesionales y tenemos la experiencia de saber que en Qatar todos partimos con cero puntos. Sin embargo, si tú acabas bien la temporada anterior empiezas mejor la siguiente.

Marc Márquez - Mikel Ponce

Siempre se desmarca de las palabras que lo definen como leyenda, al nivel de otros grandísimos pilotos de la historia. ¿Está pendiente de lo que se escribe sobre usted?

Leo, lógicamente leo lo que se escribe. No todo, tampoco me gusta estar ahí las 24 horas del día pendiente. Pero le mentiría si dijese que no estoy pendiente. Pero tanto lo bueno como lo malo me entra por un oído y me sale por el otro. Porque quiero seguir en mi dinámica, en mi mentalidad, con la misma intensidad. Pero lógicamente, cuando dicen cosas bonitas y buenas, como que estás entre nombres que para mí son referentes del deporte español es una de las cosas que más me impresionan y me motivan a seguir igual por este camino.

Tiene el equipo que quiere en su box, la moto que puede mejorar pero que dicen que está hecha para usted, más allá de más dinero o incluso un viaje a la Luna, ¿qué le puede exigir a Honda después de todo lo que ha conseguido para ellos -título individual y de Constructores-?

Le mentiría si dijese que no se ha empezado a hablar. Cada vez se habla un poco antes, y sí, ya estamos en ello. Yo exijo unas cosas, pero ellos me exigen otras, no se crea. Aquí todo el mundo exige. Este es el mundo de la competición. Pero en mi renovación siempre lo principal es el aspecto deportivo-técnico. Tengo que ver un proyecto con ciertas garantías, con proyección y cierto compromiso. Nunca he dudado de Honda, pero lo tengo que ver todo. Y luego, pues, lógicamente, lo económico siempre acompaña. Pero para mí lo principal es siempre lo deportivo.

Vive en el planeta MotoGP, que requiere de una altísima profesionalidad y dedicación. Pero ¿hay vida fuera de ella? ¿Qué le preocupa de su vida fuera?

Está claro que en MotoGP vivo en mi mundo, pero cuando llego a Cervera estoy con mis amigos. Y ahora el tema actual es el gobierno, que se forme un gobierno en España. También me preocupa el medio ambiente. En un futuro no sé si tendré hijos o no, pero es para las futuras generaciones. Son aspectos que me preocupan y que creo que todos tenemos que ir trabajando de la mano para que vaya mejor.

¿Fue a votar el pasado domingo?

Fui a votar el domingo, claro. Como buen ciudadano fui a votar, como una buena democracia. Fui con mi hermano, los dos juntos. Pero no sé lo que votó mi hermano. No me lo quiso decir (se ríe).

Si pudiera ser ministro de algo, ¿qué elegiría y qué es lo primero que haría o cambiaría?

Creo que no me gustaría estar en esa posición. Te tienes que enfrentar con demasiada gente y mi carácter fuera de la moto no está preparado para enfrentarse en esas circunstancias. No vas a gustar a todo el mundo, eso lo sé. Me decantaría por el deporte. Es el ámbito que conozco un poco. Pero no, no estoy preparado para eso.

Fama, éxito, reconocimiento, dinero, cariño por todo el planeta... ¿Lo tiene todo en la vida?

Todo en la vida no lo tengo, pero soy muy feliz. A veces, la fama, el éxito llevan otras consecuencias: el no poder hacer una vida entre comillas normal, que es ir a pasear, por ejemplo. Pero no podría quejarme y no la cambiaría para nada por nada. Había soñado esto desde pequeño y poder trabajar en lo que es mi mayor pasión es un privilegio que pocos pueden disfrutar.