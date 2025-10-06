Joel Álvarez, ante una oportunidad de oro: estará en la cartelera estelar del UFC Río

El asturiano Joel Álvarez está de regreso al octágono. El Fenómeno, como se le apoda al luchador español, debutará en el peso wélter en corto aviso ante el brasileño Vicente Luque en el UFC Fight Night de Río de Janeiro, una oportunidad de oro pues su rival es más que conocido en la promotora estadounidense y cuenta con un largo recorrido dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo. El de Gijón reemplazará al argentino Santiago Ponzinibbio, que tuvo que salir de este enfrentamiento por una pequeña lesión.

Después de realizar una interesante carrera en la división del peso ligero de la UFC, donde llegó a posicionarse dentro del top 15, Joel Álvarez decidió que subiría de categoría, para poder tener una mayor recurrencia competitiva y no desgastar tanto su salud con los temidos recortes de peso. Ahora, se encontraba esperando una oportunidad para su estreno en las 170 libras (77,1 kilos), algo que ha llegado de repente pero que le permitirá tener un pleito que, en caso de victoria, le servirá para estrenarse por todo lo alto en el peso wélter.

Originalmente, el pleito programado entre Vicente Luque y Santiago Ponzinibbio ya reposaba en el 'main card' o cartelera estelar, donde se programan los mejores combates del evento. Al entrar ahora Joel Álvarez, y haber surgido otra lesión en otro de las peleas, el asturiano no solo estará en la cartelera estelar, sino que además competirá justo antes de las dos batallas estelares. El llamado 'main event' o pleito estelar será el de Charles Oliveira ante Mateusz Gamrot, mientras que el 'co-main event' o pelea coestelar estará formada por el excampeón Deivison Figueiredo y atleta emergente Montel Jackson.

Así las cosas, el peleador asturiano podría inaugurar su andadura en el peso wélter de la mejor manera. Hay que tener en cuenta que Vicente Luque cuenta ya con 23 peleas dentro de la UFC, de las que 16 son victorias (14 finalizaciones). El brasileño llegó a estar clasificado dentro del top 5 y es un nombre muy interesante para que el de Gijón pueda abrir la puerta del top 15 en su siguiente enfrentamiento. Todas las miradas estarán puestas en este combate.