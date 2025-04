Ilia Topuria responde a Oliveira: «No le he faltado el respeto, he dicho la verdad»

El tiempo de incertidumbre acerca del futuro de la división del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) de la UFC está llegando a su fin. Muchas alternativas las cuales pasan por tres nombres clave: Ilia Topuria, Charles Oliveira y el monarca de la categoría, Islam Makhachev. La cuenta atrás ha comenzado, pues la mayor compañía de artes marciales mixtas (MMA) del mundo no puede permitirse que su división más atractiva esté retenida. Además, la llegada de Topuria al ligero ha hecho que la cola de contendientes se alargue.

Mientras que por el Ramadán, el ruso no ha ha hecho declaraciones, todo parece que es él la ficha causante de que a estas alturas no se sepa nada. Aun así, Ilia Topuria no ha dejado su cinturón del peso pluma (145 libras o 65,8 kilos) por nada. El luchador hispano-georgiano confirmó que su siguiente pleito será por el cinturón. Con esto, la opción más clara sería que La Leyenda enfrente a Islam Makhachev en el UFC 317 en junio, evento correspondiente a la 'International Fight Week'. Aun con todo, él mismo da a entender que el campeón podría subir de categoría, disputando, así, el título contra el brasileño.

Todo esto explica el tira y afloja que, en los últimos días, tanto Topuria como Oliveira han realizado. En primera instancia, el miembro del Chute Boxe declaró en ABC que él debería ser el contendiente número 1 y que el hispano-georgiano no era una gran pelea. Tras esto, el excampeón del peso pluma recordó en sus redes las derrotas en la carrera del brasileño. Además, en la inauguración de su calle en Toledo, añadió que «no ha leído ni la hoja de un periódico». Por ello, Charles Oliveira volvió a sacar el tema en el programa de Ariel Helwani, señalando que entendía que era para vender la pelea, pero que «ahora está siendo muy irrespetuoso».

Tras el WOW 17, Ilia Topuria concedió una rueda de prensa a los medios, donde respondió, para ABC MMA, a las últimas palabras de Oliveira. «No le he faltado el respeto, he dicho la verdad. Tiene diez derrotas, no he dicho otra cosa. Tiene diez derrotas, cinco por nocaut, cuatro por sumisión, una por decisión... Dice que es la decisión más difícil que hay y cuando él estaba peleando en 145 hasta Cub Swanson le ha metido una paliza. Ahí se tiene que acabar la conversación», respondió La Leyenda.

«Algo que no pudo conseguir en 145 libras lo consiguió en 155, que se convirtió en campeón del mundo. Entonces, ¿por qué esa división es más difícil que de la que yo vengo? No le encuentro ninguna lógica. Y por eso dije también que parece que no se ha leído ni la hoja de un periódico. Así que si eso es una falta de respeto yo no se desde cuando decir la verdad es una falta de respeto», sentenció Topuria.