El entrenador de golpeo de Ilia Topuria: «A Islam Makhachev lo 'mata' en el 'striking'»

A Javi Climent, la vida le sonríe. Vivir de su pasión ya era un motivo suficiente para ser feliz, pero con trabajo y mucho esfuerzo ha logrado posicionarse como uno de los mejores entrenadores de golpeo dentro de la UFC. Y es que este joven alicantino, que ha completado recientemente su mudanza a Madrid, es, ni más ni menos, que el hombre detrás del boxeo del campeón mundial de artes marciales mixtas Ilia Topuria. El técnico ha logrado crear una simbiosis perfecta con La Leyenda, gracias a las innumerables horas que pasan juntos sudando encima del tatami. Javi Climent visita a ABC MMA para hablar, en exclusiva, del horizonte del atleta hispano-georgiano, que dejó su cinturón del peso pluma de la UFC vacante para atacar el de peso ligero de manera directa.

-Gracias por visitarnos en la sede de ABC. Esta ciudad, Madrid, ya empieza a ser un poco tu casa, ¿no?

-Así es, esta ha sido una mudanza definitiva, aunque Alicante siempre va a ser mi tierra, he venido para quedarme.

-Has venido para quedarte porque hay trabajo.

-Claro, como sabe todo el mundo, Ilia Topuria se mudó a Madrid y le he seguido hasta aquí. Me gusta poder estar día a día con él, trabajar todos los días, somos unos frikis de esto.

-Ilia decidió dejar vacante su título del pluma de la UFC para atacar el del ligero.

-Sí, nosotros ya pensábamos que no teníamos nada más que hacer en la división del pluma. Además a Ilia le costaba dar el peso, ganó a dos leyendas de la categoría y a él le gustan objetivos que sigan forjando la leyenda que es. Poder ganar un segundo cinturón es lo que estamos buscando, así que la pelea que nos interesa es la del título, da igual quién sea. Sea Islam o Charles Oliveira, es indiferente, el resultado será el mismo: será campeón del peso ligero.

-¿Cómo verías un combate contra Islam Makhachev?

-Sería una pelea dura, en la que tendríamos que trabajar ciertas cosas, Islam es luchador más grande, que tendrá más peso que Ilia, tenemos que jugar mucho con nuestra movilidad, con ese ritmo que tiene Ilia, ya ha demostrado en las MMA que se pueden tener un buen ritmo de boxeo, no solo con las piernas sino ritmo de golpeo. En las cortas distancias, no sueles ver a atletas de la UFC combinar más de dos manos, y si lo hacen es de manera alocada, él lo hace con una estética y técnica perfecta. Además tiene esa pegada que todos conocéis. Creo que se va a sentir muy cómodo, creo que sería una gran pelea con Islam, pero no sé de qué manera la plantearía él, si querría pararse arriba o buscar tirarlo desde el principio. Cuando note las manos de Ilia y vea que no lo puede coger, creo que querrá llevarlo al suelo. Pero Ilia tiene una lucha increíble y va a ser muy difícil que eso pase, además cuenta con un gran jiujitsu brasileño, aunque todavía no lo ha visto tanto la gente. Puede ser una pelea muy atractiva de ver. Ambos son dos grandes luchadores. Ojalá se dé.

-La sensación que me da a mí es que Islam Makhachev está muy confiado con su 'striking' (golpeo). Quizá quisiera intercambiar golpes con Ilia.

-Lo he visto mejor en el 'striking', eso está claro, pero sus patrones son bastante comunes. Lo que hace lo hace bien. Con Volkanovski, Ilia supo cómo actuar y no se precipitó. Islam es por algo el actual campeó del peso ligero. Pero Ilia no es Volkanovski (Islam lo venció dos veces), ya lo demostró peleando contra él. Va a sacar muchas más armas que sacarían de su pelea a Islam.

-No sé si leíste las declaraciones del entrenador de Islam Makhachev, Javier Méndez, en este periódico: decía que Ilia tenía el mejor boxeo de toda la UFC.

-Por supuesto. Le daría las gracias, pero sé que es así. Pero es admirable que siendo uno de nuestros mayores rivales su entrenador diga eso. Dice mucho de él y de nosotros. Tanto Ilia como yo hemos tenido una evolución tremenda y se va notando en las peleas. Ver a Ilia pelear es bonito, ya no es solo que gane, sino que lo hace muy bonito y la gente disfruta.

-A mí el miedo que me da es qué pasaría si gana Ilia a Makhachev, quedarían muchos contendientes en el ligero, pero quizá mentalmente pensase que se ha pasado el juego...

-Es algo que va a ser increíble, porque en algún momento pasará e Ilia va a ganar, eso es seguro. No sé qué mentalidad tendrá Ilia después de esa pelea, todas las cosas que dice son porque las siente. Cualquier persona puede ver vídeos de él de hace 7 u 8 años diciendo lo mismo que ahora. No se ha creado un personaje, lo que dice lo siente de verdad y lo acaba cumpliendo. Lo que llegue después de esa pelea será un objetivo aún mayor, y será muy grande para las MMA españolas. Ilia está siendo una figura representativa.

-Otra opción es que siempre ha sonado para Topuria ha sido la de Charles Oliveira, el excampeón del peso ligero.

-Nuestra pelea es el cinturón, el rival que haya delante nos da igual. Hablando de Oliveira, es un grandísimo luchador, ha dado grandes combates y es una pelea a trabajar que tendríamos tomarnos muy en serio. Creo que sería una pelea bastante complicada para Oliveira, no le veo ninguna baza. Si quiere llevar la pelea al suelo, primero tienes que hacer 'striking' y luego pasar por la lucha, lo tiene complicado. Ilia arriba, en el golpeo, lo 'mata'. Tengo claro que 'mata' a Islam [Makhachev], pero más claro aún que lo hace con Oliveira, hablando siempre deportivamente y desde el respeto. No veo cómo podrían plantearnos esa pelea.

-Vayamos a tu aspecto más personal. Después de las victorias por nocaut de Ilia frente a Volkanovski y Holloway mediante su boxeo, has dado unos pasos de gigante también. ¿Sientes esa presión?

-No he sentido una presión mala, pero sí de obligarme a trabajar y a estar al nivel de todo el equipo en general, que es mucho. Siempre había soñado con estar en un equipo de élite y aquí estamos. Por eso me he movido a Madrid, para estar cerca de Ilia, para conectarme mejor. Por supuesto mi nombre se ha elevado y con ello mi trabajo, sigo pensando que soy el mismo, con muchas más experiencias, pero con la misma ilusión de cuando yo empecé. Tengo esas mismas ganas de seguir aprendiendo y viajando, de estudiar las MMA. Ahora la gente respeta más todas las palabras que uno dice y los entrenamientos que uno hace. Me he podido codear con lo mejor de cada sección, de la nutrición, de la preparación física, de boxeo, del jiujitsu... Y he creado mi manera de trabajar y se está notando mucho en Ilia, no es el mismo que cuando empezamos a trabajar.

-Habla del trabajo con Ilia, pero ¿qué tipo de trabajo haces con un campeón mundial como él?

-La parte que yo más hago es la del boxeo. Pero en 'training camp' juntamos todas las artes y hacemos una mezcla. Cuando empecé a trabajar con él, empecé a entenderlo, y hemos evolucionado. En estos momentos, mi trabajo es el 'striking', desde las patadas que podemos tirar, que son pocas pero bastante efectivas, hasta el nivel de codos, de defensa que tenemos que hacer, todo ello lo trabajamos. En el 'training camp' le acompaño en todos los entrenamientos, eso también hace una unión que va más allá del trabajo y eso también lo siente en la pelea.

-¿Y cómo realizas el análisis de los rivales a estos niveles?

-Antes lo hacía a papel y boli, ahora lo hago a través de programas informáticos, y trabajamos sobre las estadísticas. Tenemos que ver sus gestos, sus respiraciones... Siempre enfocamos la pelea por ahí. Vemos en qué momentos se encuentra bien, en qué momentos no, qué hace cuando se siente incómodo, sus reacciones... Es muy chulo, a mí me encanta. Y luego con Ilia todos los días lo comentamos. Pero quiero que esto siga a más, igual que Ilia es el campeón del mundo, yo quiero ser el mejor entrenador del mundo. Sé que mi trabajo es bueno y todavía puede ser mejor.