La pelota de Castilla y León contesta al CSD: «Los políticos llevan el deporte a su terreno y lo embarran»

«La pelota vasca no es un deporte español en el sentido de que se practique en toda España». Las declaraciones de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, y la ministra Pilar Alegría en pleno conflicto por la participación internacional del ... País Vasco, han provocado la indignación de la Federación Española de Pelota. También de las 14 federaciones autonómicas que forman parte de ella. Marcos García Miravalles es árbitro internacional y presidente de la Federación de Castilla y León, y refleja el sentir de todas al hablar de la situación actual de su deporte.

—¿Qué piensa cuando ve lo que está ocurriendo con la pelota?

—Me da mucha pena cómo se ha desencadenado todo y lo que está sucediendo a nivel nacional. También siento que por parte de las instituciones deportivas, sobre todo del CSD, no se esté apoyando más al deporte nacional.

—¿Cuántas licencias hay en Castilla y León?

—Ahora mismo tenemos unas 600. La mayor parte se concentran en Valladolid. Hay presencia en todas las provincias menos en Ávila, donde no hay ningún club que compita. Tenemos jugadoras y jugadores que son convocados con la selección, y en los mundiales siempre hemos tenido representación. Ahora mismo hay un campeón del mundo de nuestra comunidad, Carlos Baeza, que lo consiguió en el Mundial de pala corta de 2022. Y María Rodríguez quedó subcampeona en frontón de 30 metros.

—A todos ellos les llegó la amenaza de expulsión por parte de la Federación Internacional.

—Sí. Las amenazas son lo que son, una forma de presionar para que la Federación Española retire el recurso que se ha presentado ante el TAS. Hay que tomarlo como es. No sé qué recorrido podría tener esa sanción. No puedes impedir que un país presente a sus equipos en los campeonatos del mundo por haber recurrido una serie de decisiones. No veo lógico que te castiguen por ejercer tu derecho a defenderte. No lo entiendo.

—¿Qué le parece la postura del CSD en todo este asunto?

—Falta apoyo. Saben que a la pelota no solo se juega en el País Vasco. Es un deporte tradicional también en Castilla y León, Cataluña, Canarias, Valencia, La Rioja, Navarra, Galicia, Castilla La Mancha, Andalucía… Decir que solo se juega en el País Vasco es un poco decepcionante. Se supone que son los máximos responsables del deporte nacional.

—¿Se puede luchar contra esa situación sabiendo que es un tema político más que deportivo?

—Cuando la política utiliza el deporte de forma identitaria pasan estas cosas. Los deportistas, por regla general, quieren jugar, competir al máximo nivel y disfrutar de su deporte. Son los políticos los que llevan el deporte a su terreno y lo embarran. Soy árbitro nacional, he arbitrado mundiales y jamás he visto ese tipo de actitud o reclamación en los deportistas.

—¿Cree que la Federación Española está dando los pasos oportunos?

—A nivel particular considero que el recurso ante el Tribunal de Arbitraje es correcto. Era lo que había que hacer. Quizá se podrían haber tomado otras medidas también, pero se ha decidido mantener el recurso y seguir adelante. Tiene mi total apoyo, y más teniendo en cuenta las presiones que se están recibiendo.

—¿Los deportistas de su comunidad le han trasladado su preocupación por lo que está ocurriendo?

—De los deportistas no me ha llegado nada directamente. Sí me han comentado algunos clubes su malestar por cómo se está tratando a nuestro deporte desde la Federación Internacional o desde la parte política del CSD. Y he leído a deportistas de otras comunidades expresando su preocupación por no poder participar en competiciones internacionales. Dentro de poco empieza la Liga de las Naciones y entiendo su inquietud.

—¿Cómo explica que países como Francia, Argentina o Perú diesen la espalda a España y votaran a favor de la entrada del País Vasco en la Federación Internacional?

—Ellos tendrán su punto de vista. Podría ser por motivos deportivos. Si España divide sus deportistas quizá otros países tengan más posibilidades de conseguir objetivos. Se habla también de factores económicos, pero lo desconozco. Conozco a quienes dirigen esas federaciones, pero no tengo relación cercana ni sé sus razones. Soy asambleísta de la Española desde hace varias legislaturas, pero de la Internacional no sé mucho.

—Lo último que se ha sabido respecto a este tema es que la normativa permitirá a deportistas del resto de España competir con el País Vasco. ¿Hay muchos pelotaris que se van a vivir a esa comunidad porque las condiciones sean mejores para practicar el deporte?

—Que yo sepa, no. Nuestro deporte es federado, pero no profesional. Por cuestiones económicas no suele ser habitual que un pelotari se traslade solo para vivir allí. Tenemos jugadores en Castilla y León que viven en Euskadi y compiten con clubes de aquí, pero no veo una motivación clara para que deportistas de otras comunidades vivan allí y quieran jugar con ellos. En todo caso, espero que no llegue el momento de tener que elegir entre jugar con uno u otro.

—¿Se puede reconducir esta situación?

—La Federación Española tendrá que estrechar lazos con las demás federaciones de la FIPV para explicar que no es algo en contra de nadie. El recurso es contra la forma en que se tomó un acuerdo en el que no se contó con España, y se entiende que no se ajusta a los estatutos de la Internacional. Es una cuestión procedimental y de forma, no de fondo.

—¿Cuesta sacar adelante su deporte en su Comunidad?

—Practicamos casi todas las disciplinas menos trinquete y cesta punta, porque no tenemos participantes suficientes. En frontón de 36 y 30 metros y en frontenis sí tenemos competiciones tanto en edad escolar como en categoría adulta. Recibimos apoyo autonómico de la Junta de Castilla y León. Estamos contentos en ese sentido, aunque, al ser una comunidad extensa tenemos la dificultad de los traslados. Aun así, luchamos.

—¿Qué les diría a las instituciones?

—En el Mundial hubo campeones de siete comunidades autónomas distintas. Es un deporte con mucha tradición e historia, así que es una pena que se nos ningunee. Hay gente que lleva muchos años en esto y no lo ve con buenos ojos.