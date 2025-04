La vida personal de Lamine Yamal: el origen de su familia, de dónde es, la relación con sus padres y su gran amor

Lamine Yamal es uno de los nombres de moda en el fútbol español. El 'crack' del F. C. Barcelona es uno de los más aclamados entre los fans del fútbol actual y parte de ello se debe a su desparpajo dentro del campo y su aire juvenil. Ahora, en la recta final de temporada el joven de Mataró, que todavía no es mayor de edad y que acaba de ser premiado por su futuro prometedor, promete ser una de las figuras clave con las que el Barça puede ganar varios títulos.

A pesar de su juventud, hace tiempo que Lamine ya monopoliza buena parte de las miradas, de hecho desde que debutó con el primer equipo azulgrana en 2023, y muchos se han atrevido a compararle con Leo Messi, que es uno de sus ídolos. De hecho, hace unos meses se viralizó una imagen de ambos juntos cuando el 'crack' argentino empezaba a triunfar en el Barça y el ahora '19' de Hansi Flick era tan solo un bebé.

Sea como sea, el 'fenómeno' Yamal promete ir para largo. Y si su fútbol levanta pasiones también despierta mucho interés su vida más allá de los terrenos de juego, puesto que el extremo tiene una historia más que especial y que es vista para muchos como un ejemplo de que con esfuerzo uno puede conseguir lo que se proponga.

El '304' en el corazón: los orígenes de Lamine Yamal

Lamine Yamal Nasraoui Ebana (Esplugas de Llobregat, 2007) nació solo tres años antes de que España consiguiera su primer Mundial de Fútbol. Su padre, Mounir, era de Marruecos y su madre, Sheila, de Guinea Ecuatorial y cuando ambos se separaron él acabó viviendo en Mataró con ella. Su infancia fue humilde pero feliz y siempre destaca que su madre se encargó de que no le faltara de nada.

Mataró, de hecho, es uno de los nombres que más se asocian a Lamine, y especialmente el humilde barrio en el que creció, en el que todavía conserva a sus amigos y familia y en el que, lo más importante, empezó a pasar las tardes jugando a fútbol. Es conocido como Rocafonda y el protagonista de todas sus celebraciones tras marcar gol: Lamine suele dibujar un '304' con sus dedos, en alusión al código postal de esta barriada.

Lamine tiene muy presente a su familia. Aunque divorciados, sus padres aparecen constantemente a su lado. Mounir, además, ha estado rodeado de alguna que otra polémica: la más sonada fue el apuñalamiento que sufrió en un aparcamiento de Rocafonda, del que afortunadamente se recuperó, y algo menos controvertido, pero tanto o más viral, fue el cuadro que instaló en su comedor con su cara y la de Lamine, que muchos comentaron por los tamaños.

Keyne, su gran amor

Su madre es algo más discreta pero le ha dado, hasta ahora, uno de sus mayores amores: su hermano pequeño, Keyne, de casi tres años, que aparece habitualmente en las redes de Lamine y en algún que otro partido y que tiene el corazón robado de todos. Además, por su joven edad, resulta curioso que todavía no conduce y llega al campo siempre acompañado por algún compañero o familiar y que hace unos meses, en plena Eurocopa, estuvo sacándose la ESO antes de llegar a la final.

Como les suele ocurrir a los futbolistas, a Lamine Yamal se le han atribuido varias parejas. La que trascendió más, pero no se confirmó oficialmente, fue la de Alex Padilla, una joven de Barcelona. Lejos de confirmar alguna relación, lo que él no deja de corroborar en redes es su buena vibra y especialmente con sus colegas de profesión: últimamente no deja de subir fotos junto a Alejandro Balde y Ansu Fati y muy especial es su relación con Nico Williams.