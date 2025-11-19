El vestuario de la selección no quiere azúcar: «No se me pasa por la cabeza si somos favoritos al Mundial»

El empate ante Turquía no rebaja la euforia en torno a la Selección. La brillante fase de clasificación del equipo de Luis de la Fuente la coloca como una de las favoritas para la Copa del Mundo, pero el vestuario no quiere tanto ... azúcar. «No se me pasa por la cabeza si somos favoritos o no», señaló Marcos Llorente, que prefiere saborear lo conseguido hasta el momento antes de ponerse a mirar hacia la cita mundialista de 2026.

«Al final esto va muy rápido, todo pasa y son momentos en los que hay que pararse un poco, ver todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha trabajado y el compromiso que han tenido todos los jugadores. Es un momento para ser felices y disfrutar», declaró el jugador del Atlético de Madrid. «Somos conscientes de lo que hemos conseguido, pero también somos conscientes de que esto se olvida muy rápido y que en marzo ya nadie se acuerda de la clasificación del Mundial, de los partidos. El míster siempre lo recalca, que no hay que relajarse, que hay que ir siempre al 100% y yo creo que es el camino que tenemos que seguir», añadió Llorente.

«Los jugadores tenemos muchas ganas de que llegue el Mundial pero en el parón de marzo tendremos la Finalísima y tenemos que pensar en eso. Sí que llevamos una buena dinámica, pero todavía queda la segunda parte de la temporada», señaló Dani Olmo, uno de los goleadores del partido. «Te vas con un sabor agridulce por el empate, nos hubiéramos querido ir con una victoria, pero no ha podido ser. No es excusa el césped, era el mismo para los dos equipos y no ha influido en ninguna acción», indicó el atacante del Barcelona.

Tampoco Aleix García, una de las sorpresas en la alineación, quiso asumir ese rol de favorito antes de tiempo. «No creo que seamos favoritos, tenemos que ir partido a partido. Sí que es verdad que estamos demostrando que tenemos una gran selección con unos grandes jugadores, pero hay muy buenas selecciones y con mucho nivel. A lo mejor en el papel sí que puede ser que pongan que somos una de las favoritas, pero va a ser muy complicado», comentó el centrocampista del Leverkusen, que peleará por ganarse un hueco en los planes del seleccionador: «Va a haber tortas, pero bueno, al final somos todos muy buenos y el entrenador va a tener una faceta difícil ahí para elegir. La cuestión es ponérselo complicado al míster y que tenga que tomar esa decisión».

Luis de la Fuente se declaró bien, pese al empate: «Estamos muy felices, contentísimos, esto pone en valor lo anterior. En Turquía se logró un 0-6 casi en la perfección. Feliz por estar en el Mundial«.

«Del empate he aprendido lo difícil que es ganar, no está de más que nos lo recuerden. Es difícil mantener este rendimiento», dijo el seleccionador.

«A partir de ahora tenemos muchísimo trabajo, iremos 4 y 5 diciembre a ver el sorteo, rivales y sedes. Y después trabajaremos los rivales, posibles cruces, hay mucho trabajo, además del seguimiento de futbolistas. La época más intensa«.