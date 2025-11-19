Suscribete a
El vestuario de la selección no quiere azúcar: «No se me pasa por la cabeza si somos favoritos al Mundial»

Dani Olmo, Marcos Llorente o Aleix García rebajan la euforia de cara la cita mundialista del próximo año

Samuel Silva

Samuel Silva

El empate ante Turquía no rebaja la euforia en torno a la Selección. La brillante fase de clasificación del equipo de Luis de la Fuente la coloca como una de las favoritas para la Copa del Mundo, pero el vestuario no quiere tanto ... azúcar. «No se me pasa por la cabeza si somos favoritos o no», señaló Marcos Llorente, que prefiere saborear lo conseguido hasta el momento antes de ponerse a mirar hacia la cita mundialista de 2026.

