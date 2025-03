La desagradable respuesta de Abelardo a un periodista: «¿Escucharte en la retransmisión? Ni me apetece»

Ya son varias las ruedas de prensa en las que el 'Pitu' Abelardo protagoniza una escena que da de hablar. Sin embargo, la comparecencia ante los medios después de la derrota por la mínima de su nuevo proyecto, el Cartagena, contra el Real Oviedo se recordará por el enganchón con el único periodista desplazado de la localidad murciana tras una pregunta sobre el rendimiento de su equipo.

«¿Cree que hoy el Cartagena ha jugado mejor que otras veces?», le preguntó Juan Pedro Hurtado, periodista de Onda Regional de Murcia que retransmite los partidos de la entidad blanquinegra en dicha emisora. «Ha jugado el partido que tenía que jugar. Seguro que si ganamos me hubieses cambiados las preguntas», espetó el técnico asturiano. Y antes de que el periodista pudiera replicarle, Abelardo se apresuró en reprocharle antiguas comparecencias en las que los periodistas, según el asturiano, hicieron gala de un doble rasero del que se quejaba, precedido por un: «Anda que no me conozco estas ruedas de prensa».

«¿Usted cree que el Cartagena está en el camino?», le repreguntó el profesional, tras hacerle saber que se había desplazado desde Cartagena para realizar su trabajo. «El objetivo del club es permanecer en Segunda. Creo que mereces más puntos de los que tenemos, pero así es futbol. Por ejemplo contra el Levante merecimos otros resultado. Por eso te digo que en las ruedas de prensa muchas veces, claro, a veces cambian en función del resultado. La típica frase que se dice», ahondó el entrenador en su respuesta sobre su anterior afirmación de la dirección de las preguntas en las comparecencias en función de los marcadores.

«Si quiere le paso la retransmisión para que lo oiga y vea que no es así. Nosotros no valoramos en función del resultado», le devolvió el comentarista, que quería hacer patente su buen hacer en su trabajo, a lo que se apresuró Abelardo en responder: «Uf, por dios. ¿Escucharte en la retransmisión? Ni me apetece. No, no. Gracias. Puf. Qué aburrimiento», respondió el entrenador con una cara sobre la mano, escenificando su fatiga ante lo que acababa de oír.

Se hizo el silencio en la rueda de prensa. Solo se escuchó un tímido «no tengo más preguntas» de Hurtado tras el rapapolvo que le había soltado el asturiano. Su respuesta ha dejado todo tipo de reacciones en las redes sociales, en la que muchos usuarios han calificado de «bochornosa», «lamentable» y «soberbia» la actitud del entrenador, que ha vuelto a los campos españoles tal y como los dejó.