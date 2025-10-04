La Superliga y la UEFA negocian una nueva Champions para 2027

Lo que durante mucho tiempo parecía imposible, va camino de convertirse en realidad. La UEFA y la Superliga, representada por la compañía A22 y por representantes de Real Madrid y Barcelona, llevan todo 2025 dando forma a la que podría ser la nueva Champions. Según desvela Mundo Deportivo, ambas partes han mantenido hasta siete reuniones secretas en lo que va de año para llegar a un acuerdo que termine por fin con los litigios judiciales y ambas partes queden satisfechas.

La Champions, tal y como se está jugando en estos momentos, tiene este formato firmado hasta la próxima temporada, la 2026-2027, y a partir de ahí es cuando UEFA y Superliga pretenden poner en marcha los cambios.

Sería una Champions que no cambiaría su denominación de siempre. Seguiría llamándose Liga de Campeones, y la clasificación para el torneo tampoco variaría. Seguiría primando los méritos en las competiciones nacionales para acceder a una Champions que la seguirían jugarían 36 equipos, como en estos momentos, pero en lugar de una fase liga global, habría dos grupos de 18 equipos.

Serían dos grupos organizados por el ranking UEFA. Es decir, en el grupo 1 estarían los 18 equipos que mejor ranking tengan, y en el grupo 2 estarían el resto. Serían, como ahora, ocho partidos (cuatro en casa y cuatro fuera), pero solo contra rivales de tu mismo grupo. Eso provocaría que se jugaran muchos más partidos entre los grandes de Europa, uno de los deseos de la Superliga, y que se evitaran enfrentamientos como los sucedidos esta semana, entre Kairat y Real Madrid o Pafos y Bayern.

El pase a los cruces quedaría del siguiente modo. Los ocho mejores del grupo 1 accederían a octavos directamente y, para la repesca, aún se negocia cuántos clubes del grupo 1 (de los clasificados entre el puesto 9 y el 18) y de la totalidad del grupo 2 accederían a ese playoff. Es uno de los puntos que aún discuten UEFA y Superliga y que no está definido.

El cómo se vería esta nueva Champions sería otra de las grandes novedades. Aquí volvería la Superliga a pegarse un tanto. Su promesa de ver gratis el torneo se haría realidad en este nuevo formato, con su ya conocida plataforma Unify, en la que sería a coste cero con anuncios o tendría un coste pequeño en una versión premium sin publicidad.

¿Y quién se llevaría el mayor trozo de de tarta de esa nueva Súper Champions? La UEFA seguiría siendo la organizadora de la competición, pero los derechos comerciales y los ingresos aumentarían bastante en favor de los clubes, que era otra de las demandas de la Superliga. Está por saber en qué porcentaje y en qué términos, pero es evidente que los clubes querían más dinero y eso lo podrán conseguir con este nuevo formato que apunta al fin de la guerra entre UEFA y Superliga para lograr un histórico acuerdo que de forma a la nueva Súper Champions a partir de 2027