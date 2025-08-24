Sinacio: «Me gustaría ver a Florentino y Laporta dirigiendo el Huesca o el Ceuta»

-¿Diría usted que el deporte juega un papel importante en su vida?

-Ahora ya soy un señor mayor, pero ha significado muchísimo. Soy un tipo de 1,90. Se me daban bien los deportes. Me decanté por el baloncesto mientras me respetaron las ... lesiones. Luego lo sustituí, como amateur, por el golf. Es mucho menos explosivo, pero con una intensidad mental apasionante. Soy gran aficionado al fútbol, al tenis y a los deportes olímpicos.

-De hecho, participó en Barcelona' 92 de una forma colateral

-Sí, como publicista. Era un joven con muchas miras creativas, en un momento en que se podían aplicar.

-¡Le está cundiendo la vida! También promueve iniciativas benéficas a través del deporte.

-Sí, la Salme´s Cup es un torneo solidario de golf, en el que gente de mucho prestigio decidió que lo divertido era fallar y por cada fallo, pagar para ayudar a los más necesitados. Todo desde el humor y la risa.

-¿Por qué se hizo del Atleti?

-Ser del Atleti no lo eliges. Es un don. Te eligen. Del Atleti, no puede ser el que quiera. Estamos señalados para ser rojiblancos. Es algo que no es fácil y tiene que ser gente especial.

-¿Cuál es ese momento que se le ha quedado grabado en la retina?

-El gol de Iniesta en el Mundial, el de Torres en la Eurocopa…

-¿Ninguno de su equipo?

-Muchos. En estos años hemos pasado momentos complicados, pero siempre desde el orgullo de intentar hacer las cosas bien. Es muy complicado competir contra los grandes, pero ese espíritu nos lleva a celebrar goles como el de Miranda, el de Penev, incluso de Gárate o Ayala. El último, el de Godín al Barcelona, que nos dio la Liga.

-¿Catorce años al frente de un equipo son demasiados?

-Algunos aficionados necesitamos un cambio de estilo. Acaba de empezar la temporada y parece que caemos en los mismos errores y el conservadurismo de siempre. Pero a la entidad le viene muy bien económica y socialmente tener al equipo tercero y, de vez en cuando, mejorar. Ha habido talento para jugar de otra manera. Le pediría a Simeone que se desmelenara un poco.

-¿Cambiaría al Cholo? Si me va a decir que sí, deme un nombre.

-Sí. Pochettino podría ser un tipo divertido. Alguien con menos miedo institucional. O a lo mejor es que es muy difícil ser tercero y estar en la élite de los mejores de Europa. La verdad es que es complicado. A Diego le gusta un fútbol más defensivo, con atacantes más técnicos y menos potentes. Reconozco que es complicado, pero el unocerismo, a veces, nos aburre. Aunque también hay noches mágicas.

-¿Le falta humor al deporte?

-Muchísimo. Hay mucho dinero en juego. En el golf, por ejemplo, molesta hasta el ruido de una cámara de fotos. Pero claro, si se está jugando 5 millones de dólares en el golpe pues imagínate. O en un campo de fútbol. No hay que insultar, pero no puedes estar en silencio o gritando 'Oye, enemigo, no me metas goles'. Igual habría que incorporar música tras los goles, al estilo NBA.

-Y llevarse un partido a Miami. Muy divertido.

-No lo comparto, pero entiendo que pase. Todo se desvirtúa, el objetivo es que se capten más socios fuera y más dinero y más dinero. Como la Superliga, el Mundial de Clubes…

-¿Qué solución propone?

-Quizás habría que probar a que sólo jugaran entre sí los que más dinero tienen y el resto, por su cuenta. Igual así recuperamos el espíritu de ser del equipo de tu pueblo o de tu ciudad.

-Siempre será más fácil ser del que gana.

-Hay un miedo atroz a perder. Y en el deporte se pierde, Claro, tienes ejemplos como Nadal o como Madrid y Barça, que ganan siempre y, si siempre ganas, cuando no lo haces te lleva a pensar que te están perjudicando.

-¿A quién ve mejor al Madrid o al Barça?

-Los dos me preocupan, por la institución que son. Tienen mucho talento y da la sensación de que a nadie le interesa que no se impongan. El Madrid tiene una capacidad de entrega abismal y el Barcelona tiene a dos de los mejores jugadores del mundo: Pedri y Lamine. Te definen un campeonato. Son dos equipos muy consistentes y el sistema protege que esto siga siendo así. E incluyo al Atleti ahí.

-Permítame un breve test. ¿Quién va a ganar la Liga?

-El Atleti.

-La Champions.

-El PSG. Le veo muy formado como equipo.

-El MVP de la temporada.

-Si nada cambia, Lamine.

-¿Cuánto va a durar Julián Álvarez en el Atleti?

-Tiene poso. Si los de alrededor están con él, es esa bombilla que nunca se te apaga.

-¿Cuántas palancas más vamos a ver hasta que el Barça tenga a todos inscritos?

-Infinitas. Tendrán lo que necesiten.

-Usted que también es ilusionista, ¿Laporta es más un dirigente o un mago?

-Es un empresario que conoce la potencia de la institución. Es como Florentino. Me gustaría verles a ambos dirigiendo al Huesca o al Ceuta.

-¿Qué daría usted por una invitación a la fiesta de Lamine?

-Yo ya he bailado mucho (je,je). Siempre hay que celebrar. Y más, si cumples 18 años. Eso sí, que no se descentre, que tiene un talento bárbaro. Aunque hay gente que necesita estar descentrada para triunfar…

-¿Habrá paz alguna vez en el fútbol femenino?

-Es complicado. Tiene que cambiar esta generación de jugadoras y que se normalice todo. Ha ido todo muy rápido. De no saber nada del fútbol femenino a ganar un Mundial. Rubiales no ayudó. Lo que en el masculino ha pasado en cien años, aquí ha ocurrido en mucho menos.

-Una moraleja y le dejo.

-Un jugador gana 30 millones al año. Y falla un penalti por diez centímetros. El estadio en pie, animando al jugador y diciéndole 'No te pongas triste'. ¿Cómo que no te pongas triste? Macho, que has fallado. Imagínate que es un cirujano. Que te vas a operar de apendicitis y que por diez centímetros te corta un testículo. Que no veo a las enfermeras diciendo 'Uy, doctor, no se entristezca'. Así que… a mejorar con los penaltis, que se cobra mucho para andar tirándolos fuera.