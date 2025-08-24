Suscribete a
ABC Premium
sponsor

fútbol

Sinacio: «Me gustaría ver a Florentino y Laporta dirigiendo el Huesca o el Ceuta»

El humor como hilo conductor de su vida. Y eso que José Ignacio Salmerón, Sinacio, (Las Navas del Marques, Ávila, 1965) es el hombre de las mil cosas hechas y otras tantas por hacer

En noviembre, estrena el musical 'Buscando a Audrey'. Hasta entonces lo tiene claro: piensa disfrutar del Atleti, si se deja.

Sinacio, posando para ABC
Sinacio, posando para ABC abc
María José Hostalrich

María José Hostalrich

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

-¿Diría usted que el deporte juega un papel importante en su vida?

-Ahora ya soy un señor mayor, pero ha significado muchísimo. Soy un tipo de 1,90. Se me daban bien los deportes. Me decanté por el baloncesto mientras me respetaron las ... lesiones. Luego lo sustituí, como amateur, por el golf. Es mucho menos explosivo, pero con una intensidad mental apasionante. Soy gran aficionado al fútbol, al tenis y a los deportes olímpicos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app