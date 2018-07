Tomás González-Martín

Madrid Actualizado: 04/07/2018 03:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lopetegui ya se ha puesto en marcha y trabaja con el club para cerrar la plantilla lo antes posible de cara a la nueva temporada que se avecina.

Operación llegada

Vinicius, Lunin y se analiza un fichaje estelar. Lopetegui desea observar con detalle las posibilidades de Vinicius y de Lunin para saber si el brasileño es una buena opción para el ataque y si el ucraniano puede ser un cancerbero fiable como sustituto de Keylor. Los dos jóvenes se juegan mucho en la pretemporada. Si convencen, ahorrarán mucho dinero a la empresa. Alisson Becker es la otra opción preferente para la portería, porque la Roma quiere vender. Y el madridismo tiene la esperanza de la irrupción de una figura en la delantera. Mbappé, Salah y Neymar son cartas soñadas. Un agente FIFA ofrece al egipcio por 225 millones tras renovar por el Liverpool. Kane es el cuarto nombre. Y Lewandowski anhela venir.

Operación salida

Seis jugadores en el mercado internacional. «Antes de entrar dejen salir». Es la frase que esgrime el Real Madrid. El club no puede decidir ahora mismo fichajes cuando le sobran futbolistas. Hay seis hombres puestos en el mercado: Coentrao, Raúl de Tomás, Mayoral, Llorente, Kovacic y Achraf. Coentrao regresa a la casa blanca, porque tiene un año más de contrato, y Jorge Mendes le busca equipo para que no tenga que comenzar la pretemporada el 17 de julio si no continuará en el plantel. Raúl de Tomás también vuelve a la entidad y entrará en una operación. Kovacic, Mayoral y Marcos Llorente desean marcharse. Achraf estudia una propuesta del Alavés, pero se cuenta con él. Y Cristiano y Bale pueden romper el mercado mundial.