S. D. | EFE

14/07/2018 12:32h

El capitán de la selección croata Luka Modric aseguró en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Rusia, ante la escuadra de Francia, que deben «dejar las emociones a un lado y darlo todo» en el choque que este domingo se disputará en el estadio moscovita de Luzhniki.

Con la ilusión de brindar a Croacia el primer título mundialista de su historia, Luka Modric indicó que no cambiarán nada en la preparación de «un partido enorme», en el que apartarán las emociones para dejarlo «todo» sobre el césped y alzar la copa.

Si consigue hacerlo, como capitán del combinado croata, Luka Modric adelantó que iría dedicada a su compatriota Ivan Turina, fallecido hace cinco años, y «a toda la gente del país».

Luka Modric confesó que minutos antes de la final recuperará el mensaje que el holandés Johan Cruyff transmitió a los jugadores del Barcelona el día de la final de la Liga de Campeones en Wembley, en el año 1992. «'Salid y disfrutad' es una frase que recuerdo antes de los partidos porque fue una inspiración», dijo el '10'. «Ese mismo mensaje es el que nos transmite nuestro entrenador. Zlatko Dalic quiere que nos divirtamos y que disfrutemos jugando al fútbol», apuntó el centrocampista del Real Madrid.

Preguntado por la influencia del técnico que dirige el bando ajedrezado desde el pasado octubre, Luka Modric afirmó que se ve reflejada en el actual momento del equipo. «Él llegó en un momento difícil, cuando la clasificación estaba en duda, pero nos dijo que debíamos confiar en nosotros porque éramos grandes jugadores. Hoy estamos en la final de la Copa del Mundo», celebró.

Él es el capitán y el referente del equipo de Croacia y, dada su sobresaliente actuación en el Mundial de Rusia, se postula como candidato al premio a mejor jugador del torneo y, también, al Balón de Oro aunque «un reconocimiento individual no es una prioridad». «Lo he dicho muchas veces. Yo estoy centrado en el éxito de mi equipo nacional. Verme en este contexto es bonito y es placentero, pero no estoy preocupado por eso. Quiero que mi equipo gane la copa mañana. Las otras cosas están fuera de mi control», remarcó.

Sí apuntó, no obstante, que siempre tuvo confianza en alcanzar este nivel. «Solo puedo decir que nunca he dudado de mí. He respetado las expectativas de otros y sus palabras cuando no me aventuraban un gran futuro como futbolista, pero yo siempre he confiado en que llegaría al lugar donde estoy ahora. No tienes que ser alto para jugar al fútbol», recalcó.

En ese camino «duro», de «obstáculos, con altos y con bajos», Luka Modric mantuvo la confianza en sí mismo. «He pasado momentos duros en mi vida, pero lo importante es no rendirse. Luchar por acercarme a mis sueños me ha llevado hasta aquí», sentenció.