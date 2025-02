Mario Suárez: «Si me arrepiento de algo es de haberme ido del Atlético»

A punto de cumplir 37 años, Mario Suárez (Alcobendas, Madrid, 1987) lleva ya siete meses retirado. Sin embargo, asegura que no echa de menos el fútbol: «Ni siquiera me he calzado las botas todavía». De joven, cumplió todos sus sueños en el Atlético de Madrid: ... debutar en el Calderón, ser capitán, ganar títulos (seis, en concreto), ser internacional. Y ya como veterano disfrutó de sus últimos años en el Rayo Vallecano: «Llegar pronto a los entrenamientos, tomarte tu cafetito, hablar con los compañeros y que te cuenten sus problemas». Atiende a ABC en los campos donde dio sus primeras patadas, en Alcobendas, ciudad de la que presume y en la que lleva residiendo toda su vida. Hoy (21:00 horas) se enfrentan los dos equipos donde fue más feliz.

-Le escuché que quería seguir. ¿Por qué no renovó con el Rayo?

-Yo nunca iba a ser un problema para el Rayo. Quería seguir en Madrid, los compañeros querían que siguiera, y un entrenador que estuvo cerca de llegar me dijo que habría pedido que continuara. Pero decidieron que no continuara y es entendible. Había jugado muy poco la última temporada. Si no era en el Rayo yo quería vivir una experiencia en Dubái o en Qatar también a nivel familiar. Pero no surgió. Hubo ofertas de países lejanos o de equipos de Segunda. Pero yo tenía claro que era eso o dejarlo.

-Contaba que en Vallecas la gente te hace saber a quién representas.

-El Rayo es un club especial por donde está, un barrio humilde, que nunca ha tenido las cosas fáciles. Allí he sido capitán, he vivido el Covid, momentos de tensión entre la afición y el club, hemos tenido que bajarnos el sueldo por un ERE. He vivido un descenso, un ascenso, una semifinal de Copa. Y es un barrio que te hace sentir que para ellos el Rayo es muy importante, renuncian a otras cosas para poder pagarse su abono y nosotros lo mínimo que podemos hacer es darlo todo y ayudarles.

-Ahora ha empezado como comentarista. ¿Cómo lo lleva teniendo su corazón colchonero?

-Más allá de que yo sea del Atleti, si estoy trabajando y comentando un partido para los espectadores tengo que ser objetivo e imparcial. Quería disfrutar de mi familia, de los fines de semana, pero me salió la opción de comentar en DAZN, en ESPN, en TVE y quise empezar para probar, me está gustando y me lo estoy pasando bien.

-En el Atlético se decía que era usted un hombre de finales. La Europa League de Bucarest, aquel robo a Cristiano en la Copa del Bernabéu...

-Te voy a contar una cosa, yo cuando llegaban las finales estaba muy tranquilo porque sabía que iba a rendir. Me costaba a lo mejor mentalizarme más en partidos de menos dimensión. Pero en los importantes, no sé si por confianza, por motivación, dormía muy bien la noche anterior porque sabía que iba a estar 100% concentrado en ayudar al equipo. Y siempre lo hemos comentado con el Cholo, en tono de broma, que la única final que no jugué fue la de Lisboa y fue la única que perdió ese grupo.

-¿Conseguirá el Atlético esa Champions?

-Fíjate, yo en Lisboa cuando perdimos me quedé en estado de shock, pero no lloré. Sería porque habíamos ganado la Liga, porque confiaba en que ese grupo conseguiría más cosas... Y a Milán fui como aficionado y sí que me salieron unas lágrimas. Para que veas, ya no estaba y lo sufres igual. Creo que el Atleti está dando los pasos correctos para poder conseguir cosas. Pero la Champions es muy difícil. Mira el Manchester City con toda la inversión que ha hecho, los años que ha tardado en conseguirla. Pero ojalá que el Atleti la gane y que lo veamos.

-Cuenta que Simeone cambió su mentalidad. ¿Cómo?

-Hablábamos antes de las finales, los entrenadores dicen que no tienen que decirle nada a los jugadores porque la motivación ya la tienen. Pues a mí él me enseñó que esto era día a día, todos los días. Que no vale no entrenar bien y luego vas a rendir en los partidos. Para rendir en los partidos tienes que rendir bien en los entrenamientos. Nos decía: no hay partidos de pretemporada, cuando te pones la camiseta del Atlético tienes que ganar. Esa mentalidad de hoy, hoy, compito contra mí mismo, quiero ser mejor hoy que ayer. A eso me refiero con cambiarme la mentalidad.

-¿Después de doce años se puede mantener esa creencia de los jugadores?

Simeone es muy inteligente y una de sus mejores cualidades es que se adapta muy bien a las circunstancias. Él ha pasado de un 4-4-2 como jugábamos siempre, a un 4-1-4-1, ahora un 5-3-2. Tiene futbolistas para jugar más la pelota y se adapta, siempre sin renunciar a su estilo. Tiene un núcleo duro de jugadores, que llevan muchos años con él, pero los que no son indiscutibles es bueno que vayan cambiando. No porque puedan crear problemas, pero evitar que haya menos armonía en el día a día. Ir cambiando determinados jugadores para que se siga creyendo en el mensaje, que aporten energía nueva y positividad.

-Le escuché que en el fútbol no era fácil hacer amigos de verdad.

-Bueno, es contradictorio porque una de las cosas bonitas del fútbol son las amistades que te quedan. Pero mis amigos de verdad son los que tengo de toda la vida. Sí tengo algún amigo del mundo del fútbol, pero es más difícil porque en el Atlético estuve seis años, luego te vas un año a Florencia, te vas a Inglaterra, te vas a China. Y al final el roce hace el cariño.

-¿Con quién conserva trato en el Atlético?

-Con Koke, Saúl, Morata, Llorente, Giménez, el Cholo, muchos trabajadores... Como comenté el derbi de Copa después hablamos. Y luego ellos ven el partido por la tele y alguno me escribe.

-¿Qué le parece que Koke aún no esté renovado?

-Estarán hablando, seguro. Tanto Koke como el Atlético quieren que se retire allí. Es una leyenda, el jugador con más partidos. Parece que cuando un jugador está tantos años la gente se cansa, pero Koke está demostrando un rendimiento increíble, lo hace todo bien, es un líder silencioso. Y cuando no juega los números del Atleti bajan mucho. Es imprescindible y espero que renueve por el bien de todos los atléticos.

Mario Suárez, en el banquillo del campo de Alcobendas donde atiende a ABC guillermo navarro

-En su caso, ¿por qué se fue del Atlético y por qué se marchó a China con sólo 30 años?

-Es largo de contar. Decido salir porque recibo una oferta del Inter en enero, pero al final no salgo. Y tenía el gusanillo de probar fuera y a Tiago, que había estado en Lyon, el Chelsea, la Juve, le preguntaba cómo eran esas ligas. Y aparece la Fiorentina. Pero llego allí con Paulo Sosa y hubo problemas, con la salida de Savic que iba en el traspaso. El club tenía problemas económicos y a los seis meses como yo tenía ofertas querían que las valorara. Y me llama Quique para el Watford. Voy para allá y a los cuatro meses Quique deja de ser entrenador, entra el Brexit y mi contrato se reduce en 20%. Voy al Valencia cedido y tampoco fue un buen año. Y me vuelve a llamar Manzano para el Guizhou. Y después de dos años en los que las cosas no salieron bien decido aceptar la oferta. Económicamente era muy buena, en ese momento el fútbol chino era un poco como Arabia ahora. Estaba Lavezzi, Hulk, Oscar, Capello, Pellegrini... era competitivo dentro de lo que es China y para mí fue una experiencia muy buena.

-¿En algún momento ha pensado: si no me hubiera ido del Atlético...?

-No soy de arrepentirme, pero siempre digo que si de algo me podría arrepentir en mi carrera es de haberme ido del Atlético. Porque tenía contrato, tenía opción de continuar más años y decidí salir. Pero si no me hubiera ido no habría vivido la experiencia de China, ni habría jugado en el Rayo y no sería el Mario Suárez que soy hoy.

-Otro logro que consiguió fue ser internacional en la última etapa de Del Bosque.

-Fue lo más grande. Y más con esa selección, que ganaron el Mundial, dos Eurocopas, poder jugar con Xavi, Iniesta, Fábregas, Silva, el Guaje... fue algo increíble para mí. Pero también tuve mala suerte porque cuando estaba yendo a las convocatorias como suplente de Busquets me lesioné la rodilla. Sé que Del Bosque estaba pendiente de cómo iba la recuperación. Y siempre me quedará esa espinita de no haber podido ir a un torneo grande con España.

-¿Vio el Real Madrid-Almería? ¿Qué le pareció el VAR?

-Bueno... Te voy a contar una anécdota, me encontré el otro día con Pau Cebrián, el linier de Mateu Lahoz toda la vida. Y le decía que el problema del VAR es que está mal utilizado en España. El árbitro anula el gol por mano y le llaman del VAR y encima la imagen que le ponen no es la mejor. El VAR tiene que entrar en errores evidentes del árbitro para ayudarle.

- Su mujer es Malena Costa. ¿Cómo lleva usted el tema de la prensa rosa?

-No somos los Beckham ni nada de eso. Siempre he sentido que me respetáis tanto la prensa deportiva como la del corazón. Ha coincidido que mi mujer es modelo, es famosa, y es lo que somos. Hay que vivir con eso, pero nos sentimos queridos y respetados y es de agradecer.