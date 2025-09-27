Atlético de Madrid - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 7

16:07 Así ha quedado la placa de Thibaut Courtois durante la previa del partido View this post on Instagram A post shared by ABC (@abc_diario)

16:02 Tictac Apenas restan 15 minutos para que arranque este derbi... ¿Todos listos?

16:00 Xabi Alonso: «Me gusta ver sonreír a Vinicius» El entrenador del Madrid habló en rueda de prensa de ambiente potente, que no caliente, en el derbi, y quiso alejarse del ruido de las últimas temporadas para centrarse en el partido en sí: «Sabemos lo que hay en juego».

15:59 Una victoria del Real Madrid en los últimos seis años en el Metropolitano Los números no engañan: el cuadro madridista ha sufrido históricamente siete veces su primera derrota en Liga ante su eterno rival. Por Luis Prados Roa.

15:56 Derbi al pil pil «El pil pil de Xabi consiste en menear la cazuela hasta que la emulsión se consuma. Confieso que a mí el rato de ver hacer ligar el pil pil a brazo me aburre un poco, para lo que uno espera del fútbol. Pase para adelante, pase para atrás, y cuando quieres darte cuenta te has dormido», que escribe Ignacio Ruiz-Quintano en su columna. Léela aquí.

15:50 De tortugas, arañas y viceversa Mbappé, lanzado este arranque de curso, llega al Metropolitano con nueve goles anotados en apenas siete partidos. Sus galopadas, que bien le hacen parecer un patinador artístico por la forma en que se mueve, entorpecen la vista de los radares y perforan porterías con una facilidad pasmosa. Gana la tortuga por lenta y por paciente. Al otro lado, Julián Álvarez aguarda como Peter Parker: deja cámaras de fotos enganchadas con sus telarañas en las escuadras de las porterías y así registra él sus propios goles, que no son pocos. De momento suma cuatro y una asistencia en seis partidos disputados.

15:42 El dato Xabi Alonso es el séptimo entrenador al que se mide Simeone en un derbi madrileño. Los que están por los que se fueron.

15:39 Baena se queda en el banquillo Simeone alinea a Sørloth arriba junto a Julián, y repiten Nico González y Koke.

15:36 Bellingham regresa al once El inglés sustituye a Mastantuono y jugará al escondite con Mbappé, Vinícius y Güler.

15:31 El yin y el yang Con 18 de 18 puntos posibles y a lomos de un inexpugnable Mbappé, el Real Madrid de Xabi Alonso viene cimentando un juego más cauto y más sobrio, aunque inevitablemente también menos dicharachero. El Atlético de Madrid, por su parte, continúa a la deriva. Su última y sufrida victoria frente al Rayo Vallecano y el tanto aquel de Gallagher en Mallorca tras la expulsión de Sørloth le han permitido tomar algo de oxígeno, pero de ningún modo parte como favorito para el partido: marcha a 9 puntos de distancia de sus vecinos. Ítaca todavía queda lejos.