Valencia - Sevilla, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sport hoy en vivo

Con motivo de la 15ª jornada de LaLiga, el Sevilla FC visita este domingo al Valencia CF sin apenas margen de error, teniendo en cuenta la paupérrima racha de resultados que encadena en los últimos choques en la competición doméstica. Será a ... partir de las 16.15 horas cuando valencianistas y sevillistas se midan en Mestalla, en un encuentro que contará con el arbitraje de Guillermo Cuadra Fernández.

Matías Almeyda buscará reconducir el ritmo de su equipo, teniendo en cuenta las cinco derrotas que ha sumado el Sevilla en los últimos seis partidos ligueros (1-3 ante el Mallorca, 2-1 frente a la Real Sociedad, 3-0 ante el Atlético de Madrid, 2-1 ante el Espanyol y 0-2 en el derbi ante el Betis). Por su parte, el Valencia enlaza cuatro partidos oficiales sin perder (1-1 ante el Betis, 1-0 ante el Levante, 1-1 frente al Rayo Vallecano y 1-2 ante el Cartagena, en Copa), desde que lo hiciese por última vez hace poco más de un mes, ante el Real Madrid (4-0).

Un Sevilla en cuadro llega a Mestalla

A las dificultades que ya sufre de por sí el plantel sevillista en cuanto a errores defensivos que le cuestan los puntos, ahora se le suma a Almeyda el contratiempo de las bajas. Y es que el argentino no podrá contar para este choque en Mestalla con hasta siete jugadores por lesión, como son Nianzou, Rubén Vargas, Januzaj, Gabriel Suazo, Marcao, Juanlu y Kike Salas. A ellos se suma Isaac Romero, por sanción, y Álvaro Fernández, por decisión técnica.

El Sevilla ha visitado al Valencia en 101 ocasiones, con un bagaje de 71 triunfos locales, 17 empates y trece victorias visitantes. En el choque disputado en Mestalla el pasado curso, con motivo de la 31ª jornada de LaLiga, los sevillistas acrecentaron su mala racha de resultados en territorio valencianista al caer 1-0.