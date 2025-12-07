Suscríbete a
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor
LaLiga EA Sports. Jornada 15 Domingo 07/12 16:15h. Canal Movistar LaLiga

Directo

Valencia - Sevilla, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sport hoy en vivo

Sigue en Orgullodenervion.com el choque correspondiente a la 15ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

Con motivo de la 15ª jornada de LaLiga, el Sevilla FC visita este domingo al Valencia CF sin apenas margen de error, teniendo en cuenta la paupérrima racha de resultados que encadena en los últimos choques en la competición doméstica. Será a ... partir de las 16.15 horas cuando valencianistas y sevillistas se midan en Mestalla, en un encuentro que contará con el arbitraje de Guillermo Cuadra Fernández.

11:30

Tras la derrota en el derbi y el pase en la Copa del Rey, los de Almeyda, muy castigados por las lesiones, encaran este domingo un importante compromiso en Mestalla correspondiente a la 15ª jornada liguera

11:15

¡¡¡Buenos días!!!

Comenzamos con el directo de Orgullo de Nervión del partido correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga que van a disputar el Valencia CF y el Sevilla FC. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

