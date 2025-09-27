Suscribete a
Piscinazo de Mbappé... y muy buena actuación arbitral

Alberola Rojas acertó en las jugadas importantes dentro del área y controló bien un partido en el que hubo mucha tensión

Mbappé protesta una acción
Martínez Montoro

Muy buen partido del equipo arbitral , capitaneado por Alberola Rojas. Mostró muchas amarillas y todas merecidas. Acertaron en las jugadas importantes de área. Controló bien el partido, en el que hubo mucha tensión, y poca colaboración de los jugadores.

Minuto 21: Tarjeta a ... Sorloth por llegar tarde a una acción donde Courtois atrapa el balón con sus manos y el delantero entra con la plancha. Alberola, con buen criterio le muestra amarilla. Es juego peligroso y acción temeraria.

