Muy buen partido del equipo arbitral , capitaneado por Alberola Rojas. Mostró muchas amarillas y todas merecidas. Acertaron en las jugadas importantes de área. Controló bien el partido, en el que hubo mucha tensión, y poca colaboración de los jugadores.

Minuto 21: Tarjeta a ... Sorloth por llegar tarde a una acción donde Courtois atrapa el balón con sus manos y el delantero entra con la plancha. Alberola, con buen criterio le muestra amarilla. Es juego peligroso y acción temeraria.

Minuto 43: Gol de Lenglet, que en principio parece un remate con la cabeza. Alberola lo concede, pero Del Cerro le llama desde la sala VOR para que revise la acción en el monitor por posible mano. Y, efectivamente, el central del Atlético impulsa en balón con el brazo, así que lo anula.

¡GOL ANULADO AL ATLÉTICO DE MADRID POR MANO DE LENGLET! 👋#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/VHx5PFd45H — DAZN España (@DAZN_ES) September 27, 2025

Minuto 45+2: En el 2-2 marcado por Sorloth algunos jugadores del Real Madrid piden la segunda amarilla para el goleador por abrazarse con los aficionados. Para mí no es amarilla por dos motivos:

1- no pone en peligro la integridad física de los aficionados

2-no demora la reanudación del juego (lo que normalmente conocemos como pérdida de tiempo).

Minuto 47: caída de Mbappe dentro de área contraria en disputa con Llorente. No se sanciona penal porque no hay nada. ¡Qué poco ayudan los jugadores simulando constantemente!

Minuto 49: penalti a favor del Atlético y amarilla a Güller. El turco eleva el pie y aunque despeja el balón , arriesga mucho y da con su bota en la cara del jugador rojiblanco. Piden roja . No es expulsión, ya que hay disputa de balón, y no hay fuerza excesiva.

Minuto 55: agarrón claro de Lenglet a Mbappé, evitando un ataque prometedor. Amarilla clara.

Minuto 57: conducción de Julián Álvarez , y cuando va a entrar al área, Asencio le derriba. Amarilla muy evidente.

Minuto 61: amarilla para Carreras por derribar a Simeone. Es tarjeta , pero exagera mucho el rojiblanco

Minuto 72: caída de Carreras en área rival . Se tira claramente. No se hace , pero reglamento en mano , es amarilla por simulación. Sería la segunda

Minuto 82: amarilla bien sacada para Giuliano por protestar de forma airada, una falta sancionada a su compañero Gallagher.

Minuto 90+ 5: amarilla a Gallagher por agarrón claro a Mbappe.