fútbol
Y algunos quieren jubilar a Koke...
Clase magistral del capitán del Atlético, en otra exhibición de la calidad de Julián Álvarez. Pésima tarde los jugadores del Real Madrid
Manita del Atlético al peor Madrid de Xabi Alonso
La estrella indiscutible del Atlético , por supuesto, es Julián Álvarez. Pero el maestro es, desde hace años, Jorge Resurrección, 'Koke'. El capitán afronta de forma especial los derbis madrileños, y el de este sábado no fue una excepción. Mandó, templó y rubricó una actuación notable ... con un excelso centro a la cabeza de Sorloth en el gol del empate (2-2).
De los jugadores del Real Madrid, poco que decir. Que una mala tarde, la peor desde que Xabi Alonso se sienta en el banquillos blanco, la tiene cualquiera. Pero deben analizar en profundidad las actuaciones global e individuales de cada uno de ellos.
Le Normand
Los centrales, punto débil del Atlético. Sus errores y los de Lenglet dieron aire al Madrid en el primer tiempo.
Koke
Algunos le quieren jubilar, pero dio otra clase magistral de liderazgo y de fútbol en la sala de máquinas atlética.
Nico González
Pieza principal en el engranaje atlético, tanto en ataque como en defensa. Dueño absoluto de su banda.
Julián Álvarez
Crea peligro de la nada, saca todas las faltas y córners, y posee un remate letal de lejos y de cerca (penaltis).
Sorloth
Lento y sin confianza, desesperó a Simeone y a la grada... hasta que firmó el 2-2 con un gran cabezazo.
Courtois
Muy lejos de su mejor forma, pudo hacer algo más en alguno de los goles. No sale, se le cae la portería encima.
Huijsen
Su floja actuación resume el desastre general de la defensa blanca, especialmente en balones aéreos.
Bellingham
Intrascendente. Su inesperada titularidad coincidió con la debilidad del centro del campo madridista.
Güller
Lideró la remontada inicial del Madrid —asistencia y golazo—, pero tras el descanso desapareció.
Mbappé
El gol habitual, pleno de potencia y precisión, y poco más. El francés apenas recibió balones.
