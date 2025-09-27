Suscribete a
Y algunos quieren jubilar a Koke...

Clase magistral del capitán del Atlético, en otra exhibición de la calidad de Julián Álvarez. Pésima tarde los jugadores del Real Madrid

Manita del Atlético al peor Madrid de Xabi Alonso

Koke, durante el derbi de este sábado
Ángel Luis Menéndez

La estrella indiscutible del Atlético , por supuesto, es Julián Álvarez. Pero el maestro es, desde hace años, Jorge Resurrección, 'Koke'. El capitán afronta de forma especial los derbis madrileños, y el de este sábado no fue una excepción. Mandó, templó y rubricó una actuación notable ... con un excelso centro a la cabeza de Sorloth en el gol del empate (2-2).

