Y algunos quieren jubilar a Koke...

La estrella indiscutible del Atlético , por supuesto, es Julián Álvarez. Pero el maestro es, desde hace años, Jorge Resurrección, 'Koke'. El capitán afronta de forma especial los derbis madrileños, y el de este sábado no fue una excepción. Mandó, templó y rubricó una actuación notable ... con un excelso centro a la cabeza de Sorloth en el gol del empate (2-2).

De los jugadores del Real Madrid, poco que decir. Que una mala tarde, la peor desde que Xabi Alonso se sienta en el banquillos blanco, la tiene cualquiera. Pero deben analizar en profundidad las actuaciones global e individuales de cada uno de ellos.

Le Normand

Los centrales, punto débil del Atlético. Sus errores y los de Lenglet dieron aire al Madrid en el primer tiempo.

Koke

Algunos le quieren jubilar, pero dio otra clase magistral de liderazgo y de fútbol en la sala de máquinas atlética.

Nico González

Pieza principal en el engranaje atlético, tanto en ataque como en defensa. Dueño absoluto de su banda.

Julián Álvarez

Crea peligro de la nada, saca todas las faltas y córners, y posee un remate letal de lejos y de cerca (penaltis).

Sorloth

Lento y sin confianza, desesperó a Simeone y a la grada... hasta que firmó el 2-2 con un gran cabezazo.

Courtois

Muy lejos de su mejor forma, pudo hacer algo más en alguno de los goles. No sale, se le cae la portería encima.

Huijsen

Su floja actuación resume el desastre general de la defensa blanca, especialmente en balones aéreos.

Bellingham

Intrascendente. Su inesperada titularidad coincidió con la debilidad del centro del campo madridista.

Güller

Lideró la remontada inicial del Madrid —asistencia y golazo—, pero tras el descanso desapareció.

Mbappé

El gol habitual, pleno de potencia y precisión, y poco más. El francés apenas recibió balones.