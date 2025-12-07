Carrera F1 GP Abu Dabi, en directo: última hora, resultado, ganador y posición de Carlos Sainz y Fernando Alonso hoy

14:39 Vuelta 24. Adelanta Norris a la primera a Tsunoda Se pone a 27 segundos de Verstappen, que hace su primera parada.

14:38 Vuelta 23. Se ha anotado un posible incidente de Charles Leclerc Por moverse en frenada cuando George Russell le intentaba adelantar. El monegasco ha hecho lo mismo que Lando Norris y ha adelantado a Liam Lawson y Lance Stroll de una sola tacada.

14:36 Vuelta 22. Se pone Norris a la altura de Tsunoda Ya está en zona de DRS. Empieza el baile.

14:36 Vuelta 21. Le dicen a Tsunoda que de todo lo que tenga para entorpecer a Norris Se visibiliza la estrategia de Red Bull, dando al piloto japonés el neumático duro.

14:35 Vuelta 20. Sainz hizo su primera parada y se puso 18º Lleva una vuelta en pista y sigue en esa posición. A cerca de 4 segundos de Ocon.

14:34 Vuelta 20. Norris adelantó a Stroll y Lawson Lo mismo acaba de hacer Leclerc, que no pierde de vista al británico de McLaren.

14:33 Vuelta 19. Verstappen y Piastri mantienen el ritmo Le dicen al australiano por radio que el neerlandés está tenso con los McLaren.

14:31 Vuelta 19. Avanza a paso firme Norris Se pone séptimo tras superar a Sainz.

14:31 Vuelta 18. Gran parada de Norris: 2,1 segundos El británico está ahora a 28 segundos de Verstappen. Está noveno, detrás de Antonelli.

14:30 Vuelta 17. Paran Leclerc, Norris y Alonso Ha lanzado 'undercut' Russell con su parada temprana, pero han reaccionado rápido.

14:29 Vuelta 16. Le dicen a Norris que siga aumentando la distancia con Leclerc Parece tener un poco de graining, porque está aumentando la distancia con Piastri.

14:27 Vuelta 16. Bortoleto entra boxes Russell vuela en la 14º posición.

14:26 Vuelta 15. Parada de Russell También lo han hecho Hadjar y y Bearman. Montan los tres los neumáticos duros.

14:25 Vuelta 14. Aprieta Piastri Deja a Norris cerca de los 3.5 y recorta distancias con Verstappen.

14:23 Vuelta 12. Norris está a más de 2.5 de Piastri Verstappen mantiene su distancia de algo menos de dos segundos con Piastri.

14:22 Vuelta 12. Norris rompe el DRS de Leclerc Respira el británico de McLaren.

14:21 Vuelta 11. Sainz es 13º La parada de Hamilton le ha hecho avanzar una posición. Está cerca de Bearman.

14:19 Vuelta 10. Investigación abierta a Bearman y Lawson Por conducir de forma errática.

14:18 Vuelta 9. 'Graining' en las ruedas delanteras de Verstappen Puede afectarle, aunque no veo que pueda ser determinante. Recorta algo de distancias Piastri. Norris se aleja de su compañero de escudería.

14:17 Vuelta 8. Piden desde McLaren que intenten meter presión a Verstappen Una tarea nada sencilla.

14:16 Vuelta 8. Hamilton y Albon también paran Cambian de blando a duro.

14:16 Vuelta 8. Parada de Nico Hülkenberg Ha cambiado los blandos por los duros.

14:15 Vuelta 7. Leclerc sigue en zona de DRS respecto de Norris. Russell empieza a recortar distancias para intentar alcanzar al monegasco. Alonso no se rinde en la sexta posición.

14:14 Vuelta 7. Se anota un posible incidente entre Gasly y Hulkenberg A ver en que queda. Recordemos que es la carrera 250 del germano en F1.

14:13 Vuelta 7. Le dicen a Max Verstappen que extienda más su ventaja Le comunican que están contentos con la situación.

14:13 Vuelta 6. Leclerc le mostró el coche por afuera a Norris en la curva nueve Es el mismo lugar donde le adelantó Piastri en la salida. El británico debe tener más cuidado.

14:12 Vuelta 5. Le dicen a Norris que están contentos con la situación desde McLaren Le aseguran que, si le parece bien, continúan el plan previsto. El británico no ha contestado.

14:11 Vuelta 5. Dirección de Carrera informa que no hay nada malo en la salida de Colapinto Los comisarios de carrera tomaron nota de una posible infracción del argentino.

14:10 Vuelta 5. Verstappen deja a casi 2.5 a Piastri Norris se acerca, sin embargo, al australiano.

14:09 Vuelta 4. Pasa Russell a Alonso Cae el asturiano de secta posición.

14:09 Vuelta 3. Hamilton pasó a Sainz Se encuentra 14º el piloto de Williams.

14:08 Vuelta 2. Russell parece que tiene problemas Tiene relación con el pedal del freno.

14:07 Vuelta 2. Piastri adelantó a Norris Lo hizo por fuera en la salida con el neumático duro para tomar el segundo lugar.

14:07 Vuelta 2. Gran defensa de Verstappen en la salida El neerlandés se movió rápidamente para cubrirle cualquier oportunidad a Norris, y así se aseguró mantenerse primero.

14:06 Vuelta 1. Sainz ha caído una posición Lawson le ganó la posición a él y a Bearman. Se encuentra 13º.

14:05 Vuelta 1. VAYA SALIDA DE FERNANDO ALONSO Ha dejado atrás a Russell en la primera curva y, tras dos intentonas en la que casi deja fuera a Leclerc, ha rozado la cuarta posición. Aun así, se encuentra en quinta posición. Ha salido con todo el asturiano.

14:04 ¡EMPIEZA EL ÚLTIMO GRAN PREMIO DE LA TEMPORADA!

14:03 ¡TODO LISTO! Ya se han colocado los pilotos en sus posiciones para que arranque el Gran Premio de Abu Dabi.

14:01 En 58 vueltas está el título del Mundial de 2025

14:01 ¡Empieza la vuelta de formación! Ya gira de lado a lado Verstappen para calentar los neumáticos.

13:59 La mayoría de pilotos apuesta por el esperado compuesto blando Entre ellos, están Lewis Hamilton, Alex Albon y Nico Hülkenberg . Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli y Lance Stroll han elegido duro.

13:59 Verstappen y Norris salen con medio Piastri sale con duros.

13:52 ¡MENOS DE 10 MINUTOS PARA EL INICIO!

13:51 La foto de los tres aspirantes al título

13:50 Empieza a ponerse todo en marcha para el inicio de la carrera del GP de Abu Dabi

13:50 Tiempazo en Yas Marina El riesgo de lluvia para este último Gran Premio de la temporada es completamente nulo, según el radar de la FIA. Además, el viento apenas sopla en el circuito.

13:49 Nico Hulkenberg cumple su carrera 250 en Fórmula 1

13:48 La parrilla de salida

13:46 Alonso: «Hoy es un día para disfrutar» «No hay nada que perder».

13:45 ¡Suena el himno de los Emiratos Árabes! Último himno de la temporada.

13:44 Alonso: «Si tenemos un coche bueno en 2026, tendremos que hacer un trabajo extra de tener al equipo muy focalizado»

13:40 Define el Mundial de 2025 en una foto

13:40 También es la última carrera de Sainz en 2025

13:38 Carlos Sainz: «Si Max juega...» «...será una carrera emocionante».

13:37 Carlos Sainz: «Espero que sea una carrera emocionante para todos» «Necesitamos que suceda algo por delante para sumar puntos. Es un curso muy bueno y positivo, la trayectoria es ascendente y han mejorado la misma. Creamos una buena base para mejorar».

13:36 Mario Isola, de Pirelli confirmó que hay una sola parada A ver por que compuestos apuesta cada escudería.

13:35 Estas son las matemáticas que se tienen que dar para que gane uno de los tres de arriba

13:34 Empate de victorias entre los tres de arriba Verstappen está empatado a número de victorias tanto con Lando Norris como con Oscar Piastri.

13:34 La pose de despedida del Mundial 2025 de Aston Martin

13:33 Si gana Verstappen sería un hito No solo coronará la mayor remontada en la historia de la F1, después de haber estado a 104 puntos del líder antes del Gran Premio de Italia de septiembre, sino que también significará que el neerlandés se unirá a Michael Schumacher como los únicos pilotos que han ganado 5 campeonatos consecutivos.

13:32 Norris o Piastri también romperían una racha que lleva desde 2009 si ganan Serían el primer piloto en ganar el Mundial desde 2009 en no conducir para Red Bull o Mercedes. el Brawn GP de Jenson Button fue el que ganó ese año.

13:31 Se puede romper una tendencia que lleva ocho años dándose Si Lando Norris u Oscar Piastri ganan el título, serán el primer campeón que no se llame Max Verstappen o Lewis Hamilton desde que Nico Rosberg ganó el campeonato de 2016.

13:30 La foto del último Gran Premio de 2025

13:30 Russell: «Estoy orgulloso de nuestro gran año juntos como equipo»

13:29 58 vueltas y 306 km de recorrido