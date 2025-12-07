Carrera F1 GP Abu Dabi, en directo: última hora, resultado, ganador y posición de Carlos Sainz y Fernando Alonso hoy
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, resultado, ganador y posiciones de Fernando Alonso, Carlos Sainz, Max Verstappen y Lando Norris hoy
Javier Alberca
Vuelta 24. Adelanta Norris a la primera a Tsunoda
Se pone a 27 segundos de Verstappen, que hace su primera parada.
Vuelta 23. Se ha anotado un posible incidente de Charles Leclerc
Por moverse en frenada cuando George Russell le intentaba adelantar. El monegasco ha hecho lo mismo que Lando Norris y ha adelantado a Liam Lawson y Lance Stroll de una sola tacada.
Vuelta 21. Le dicen a Tsunoda que de todo lo que tenga para entorpecer a Norris
Se visibiliza la estrategia de Red Bull, dando al piloto japonés el neumático duro.
Vuelta 20. Sainz hizo su primera parada y se puso 18º
Lleva una vuelta en pista y sigue en esa posición. A cerca de 4 segundos de Ocon.
Vuelta 20. Norris adelantó a Stroll y Lawson
Lo mismo acaba de hacer Leclerc, que no pierde de vista al británico de McLaren.
Vuelta 19. Verstappen y Piastri mantienen el ritmo
Le dicen al australiano por radio que el neerlandés está tenso con los McLaren.
Vuelta 18. Gran parada de Norris: 2,1 segundos
El británico está ahora a 28 segundos de Verstappen. Está noveno, detrás de Antonelli.
Vuelta 17. Paran Leclerc, Norris y Alonso
Ha lanzado 'undercut' Russell con su parada temprana, pero han reaccionado rápido.
Vuelta 16. Le dicen a Norris que siga aumentando la distancia con Leclerc
Parece tener un poco de graining, porque está aumentando la distancia con Piastri.
Vuelta 15. Parada de Russell
También lo han hecho Hadjar y y Bearman. Montan los tres los neumáticos duros.
Vuelta 12. Norris está a más de 2.5 de Piastri
Verstappen mantiene su distancia de algo menos de dos segundos con Piastri.
Vuelta 11. Sainz es 13º
La parada de Hamilton le ha hecho avanzar una posición. Está cerca de Bearman.
Vuelta 9. 'Graining' en las ruedas delanteras de Verstappen
Puede afectarle, aunque no veo que pueda ser determinante. Recorta algo de distancias Piastri. Norris se aleja de su compañero de escudería.
Vuelta 7. Leclerc sigue en zona de DRS respecto de Norris.
Russell empieza a recortar distancias para intentar alcanzar al monegasco. Alonso no se rinde en la sexta posición.
Vuelta 7. Se anota un posible incidente entre Gasly y Hulkenberg
A ver en que queda. Recordemos que es la carrera 250 del germano en F1.
Vuelta 7. Le dicen a Max Verstappen que extienda más su ventaja
Le comunican que están contentos con la situación.
Vuelta 6. Leclerc le mostró el coche por afuera a Norris en la curva nueve
Es el mismo lugar donde le adelantó Piastri en la salida. El británico debe tener más cuidado.
Vuelta 5. Le dicen a Norris que están contentos con la situación desde McLaren
Le aseguran que, si le parece bien, continúan el plan previsto. El británico no ha contestado.
Vuelta 5. Dirección de Carrera informa que no hay nada malo en la salida de Colapinto
Los comisarios de carrera tomaron nota de una posible infracción del argentino.
Vuelta 2. Piastri adelantó a Norris
Lo hizo por fuera en la salida con el neumático duro para tomar el segundo lugar.
Vuelta 2. Gran defensa de Verstappen en la salida
El neerlandés se movió rápidamente para cubrirle cualquier oportunidad a Norris, y así se aseguró mantenerse primero.
Vuelta 1. Sainz ha caído una posición
Lawson le ganó la posición a él y a Bearman. Se encuentra 13º.
Vuelta 1. VAYA SALIDA DE FERNANDO ALONSO
Ha dejado atrás a Russell en la primera curva y, tras dos intentonas en la que casi deja fuera a Leclerc, ha rozado la cuarta posición. Aun así, se encuentra en quinta posición. Ha salido con todo el asturiano.
¡TODO LISTO!
Ya se han colocado los pilotos en sus posiciones para que arranque el Gran Premio de Abu Dabi.
¡Empieza la vuelta de formación!
Ya gira de lado a lado Verstappen para calentar los neumáticos.
La mayoría de pilotos apuesta por el esperado compuesto blando
Entre ellos, están Lewis Hamilton, Alex Albon y Nico Hülkenberg . Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli y Lance Stroll han elegido duro.
Tiempazo en Yas Marina
El riesgo de lluvia para este último Gran Premio de la temporada es completamente nulo, según el radar de la FIA. Además, el viento apenas sopla en el circuito.
Alonso: «Si tenemos un coche bueno en 2026, tendremos que hacer un trabajo extra de tener al equipo muy focalizado»
Carlos Sainz: «Espero que sea una carrera emocionante para todos»
«Necesitamos que suceda algo por delante para sumar puntos. Es un curso muy bueno y positivo, la trayectoria es ascendente y han mejorado la misma. Creamos una buena base para mejorar».
Mario Isola, de Pirelli confirmó que hay una sola parada
A ver por que compuestos apuesta cada escudería.
Empate de victorias entre los tres de arriba
Verstappen está empatado a número de victorias tanto con Lando Norris como con Oscar Piastri.
Si gana Verstappen sería un hito
No solo coronará la mayor remontada en la historia de la F1, después de haber estado a 104 puntos del líder antes del Gran Premio de Italia de septiembre, sino que también significará que el neerlandés se unirá a Michael Schumacher como los únicos pilotos que han ganado 5 campeonatos consecutivos.
Norris o Piastri también romperían una racha que lleva desde 2009 si ganan
Serían el primer piloto en ganar el Mundial desde 2009 en no conducir para Red Bull o Mercedes. el Brawn GP de Jenson Button fue el que ganó ese año.
Se puede romper una tendencia que lleva ocho años dándose
Si Lando Norris u Oscar Piastri ganan el título, serán el primer campeón que no se llame Max Verstappen o Lewis Hamilton desde que Nico Rosberg ganó el campeonato de 2016.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete