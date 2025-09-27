Suscribete a
ABC Premium
sponsor

fútbol

Un Metropolitano estelar se engancha a la Liga

Ambiente de euforia en el feudo rojiblanco con una segunda parte para el recuerdo después de una previa descafeinada por el temprano horario

Manita del Atlético al peor Madrid de Xabi Alonso

Sorloth celebra el 2-2 metido en la grada del Metropolitano
Sorloth celebra el 2-2 metido en la grada del Metropolitano EFE
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No es la sobremesa la hora idónea para celebrar un partido estelar como es un derbi. La afición rojiblanca acude en masa a su feudo para el encuentro más esperado del año, pero no hay ni rastro del recibimiento a la altura que suele acompañar ... estas citas ni un ambiente atronador desde horas antes de que ruede el balón. En el interior del Metropolitano, en cambio, sí se palpa que es un partido grande. Decenas de banderas rojiblancas inundan el fondo sur, que se cuelga la frase 'Un mito, una fe' para acompañar el mosaico con el que reciben la salida de los protagonistas al césped.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app