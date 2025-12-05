Suscribete a
ABC Premium
Mundial 2026
España va al grupo H, mismo bombo con el que logró su primera estrella en 2010

Fútbol

Aridane, jugador del Almería, detenido tras chocar su coche y dar positivo en alcohol

El defensa habría colisionado contra varios coches aparcados y habría estrellado su coche en la madrugada del viernes

Gattoni y su discreta despedida de River

Sigue en directo el sorteo del Mundial 2026 y conoce los rivales de España en el campeonato, los grupos, los cruces y los emparejamientos

Aridane, jugador del Almería, detenido tras chocar su coche y dar positivo en alcohol

ABC

El jugador del Almería Aridane Hernández fue detenido este viernes tras chocar su vehículo contra otros tres coches y resultar positivo en el control de alcoholemia posterior.

Según fuentes cercanas al caso, sobre las tres de la madrugada del viernes, el central habría impactado ... su vehículo de alta gama con otros tres coches que estaban aparcados cerca de su vivienda. Y aunque el jugador después acabó por introducir el coche en su garaje privado, fue detenido en su domicilio donde le realizaron la prueba del alcohol en la que triplicó el límite permitido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app