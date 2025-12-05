Aridane, jugador del Almería, detenido tras chocar su coche y dar positivo en alcohol

El jugador del Almería Aridane Hernández fue detenido este viernes tras chocar su vehículo contra otros tres coches y resultar positivo en el control de alcoholemia posterior.
Según fuentes cercanas al caso, sobre las tres de la madrugada del viernes, el central habría impactado ... su vehículo de alta gama con otros tres coches que estaban aparcados cerca de su vivienda. Y aunque el jugador después acabó por introducir el coche en su garaje privado, fue detenido en su domicilio donde le realizaron la prueba del alcohol en la que triplicó el límite permitido.
El canario no fue detenido aunque está a la espera de un juicio rápido y pudo estar presente en el entrenamiento del equipo andaluz ese mismo viernes por la mañana.
