Fútbol
Atlético de Madrid - Real Madrid, estadísticas del partido
La Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Atlético de Madrid - Real Madrid, de la jornada 7
ATMEntrenador:
Diego Simeone4-4-2
13
14241517
206823
1922
1
232418
81415
30107
RMAEntrenador:
Xabi Alonso4-3-3
Estadísticas
0%ATM
0%RMA
Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Asistencias de gol
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Pases correctos
Pases fallados
Fueras de juego
Paradas
Corners
Penaltis a favor
Penaltis en contra
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete