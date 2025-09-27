Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Directo
Sigue en directo la previa del derbi entre Real Madrid y Atlético
Atlético
Atlético
0
0
Real Madrid
Real Madrid

LaLiga EA Sports. Jornada 7 Sábado 27/09 16:15h. Árbitro Javier Alberola Rojas. Estadio Wanda Metropolitano. Canal DAZN

Fútbol

Atlético de Madrid - Real Madrid, estadísticas del partido

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Atlético de Madrid - Real Madrid, de la jornada 7

Atlético de Madrid - Real Madrid, estadísticas del partido
Atlético

ATM

Entrenador:
Diego Simeone4-4-2
  1. Oblak
    Portero    13
  2. M. Llorente
    Centrocampista    14
  3. Le Normand
    Defensa    24
  4. Lenglet
    Defensa    15
  5. Dávid Hancko
    Defensa    17
  6. Giuliano Simeone
    Delantero    20
  7. Koke
    Centrocampista    6
  8. P. Barrios
    Centrocampista    8
  9. Nico González
    Delantero    23
  10. Julián Alvarez
    Delantero    19
  11. G. Raspadori
    Delantero    22
13
14241517
206823
1922
1
232418
81415
30107
Real Madrid

RMA

Entrenador:
Xabi Alonso4-3-3
  1. 1Courtois
    Portero
  2. 2Carvajal
    Defensa
  3. 3Militão
    Defensa
  4. 24Dean Huijsen
    Defensa
  5. 18Álvaro Carreras
    Defensa
  6. 8Valverde
    Centrocampista
  7. 14Tchouaméni
    Centrocampista
  8. 15Arda Güler
    Centrocampista
  9. 30Franco Mastantuono
    Delantero
  10. 10Kylian Mbappé
    Delantero
  11. 7Vinícius Jr.
    Delantero
Estadísticas
0%AtléticoATM
0%RMAReal Madrid
Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Asistencias de gol
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Pases correctos
Pases fallados
Fueras de juego
Paradas
Corners
Penaltis a favor
Penaltis en contra

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app