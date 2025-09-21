«¡Hijo de puta... sinvergüenza!»: Piqué, su director y su delegado amenazan al árbitro del Andorra-Mirandés

Como en sus buenos tiempos de futbolista, Gerad Piqué volvió a liarla este sábado en un estadio. Esta vez no vestía de corto, sino que ejercía de máximo accionista del Andorra, equipo de Segunda que acababa de empatar en casa ante el Mirandés (1-1).

¿Qué sucedió? Según el colegiado del partido, Alonso de Ena Wolf, tanto Piqué como Jaume Nogues, director deportivo del club del Principado, bajaron a los vestuarios una vez concluido el partido, y su comportamiento y formas dejaron mucho que desear. Idéntica actitud exhibió Carles Manso, delegado del equipo.

Así lo relata De Ena Wolf en el acta arbitral: «Una vez finalizado el encuentro, y estando en el túnel de vestuarios, se dirigió a mi asistente n°1 D. Jaume Nogues Llorens, a viva voz y de forma agresiva, con los siguientes términos: 'sois unos sinvergüenzas, esto es una vergüenza'. Esta situación conlleva a que D. Gerard Piqué Bernabéu se aproximó a escasos centímetros del asistente n°1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales».

«Asimismo, D. Carles Manso Rubio se dirigió al mismo asistente n°1 en los siguientes términos: 'hijo de puta, hijo de puta' —añade el documento arbitral—. En ese momento, D. Jaume Nogues Llorens y D. Gerard Piqué Bernabéu se acercaron a mi persona, formulando objeciones arbitrales en tono amenazante. En concreto, D. Jaume Nogues Llorens manifestó: 'menuda vergüenza. No tenéis vergüenza', a viva voz, debiendo ser nuevamente apartado por la Policía».