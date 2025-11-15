Suscribete a
El uno por uno del Georgia - España: Oyarzabal, el estilete de una selección coral que hace historia

Doblete del delantero en un combinado que encadena ya 30 partidos sin conocer la derrota, su mejor marca

Oyarzabal, en el partido ante Georgia
Oyarzabal, en el partido ante Georgia EFE
Jorge Abizanda

España, en otro buen partido, venció con claridad a Georgia y aseguró virtualmente su clasificación para el Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente cerrarán la fase de grupos el próximo martes en La Cartuja ante Turquía, que a pesar de su victoria ante ... Bulgaria necesitará un milagro en forma de goleada para arrebatar la primera plaza a una selección de récord porque este sábado sumó 30 encuentros seguidos sin conocer la derrota, uno más de los que se consiguió en la época de Vicente del Bosque en el banquillo.

