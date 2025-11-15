El uno por uno del Georgia - España: Oyarzabal, el estilete de una selección coral que hace historia

España, en otro buen partido, venció con claridad a Georgia y aseguró virtualmente su clasificación para el Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente cerrarán la fase de grupos el próximo martes en La Cartuja ante Turquía, que a pesar de su victoria ante ... Bulgaria necesitará un milagro en forma de goleada para arrebatar la primera plaza a una selección de récord porque este sábado sumó 30 encuentros seguidos sin conocer la derrota, uno más de los que se consiguió en la época de Vicente del Bosque en el banquillo.

Una fase de clasificación prácticamente perfecta de España, que sigue sin recibir un gol.

Unai Simon

Estuvo en el césped pero pasó prácticamente desapercibido porque apenas tuvo que intervenir, tardando una hora en recibir el primer disparo de un rival en un lanzamiento lejano. La tranquilidad del meta, que en la prolongación del segundo tiempo se mostró muy rápido y valiente en un mano a mano para evitar el tanto local, fue el reflejo de la absoluta superioridad de España.

Pedro Porro

El extremeño está aprovechando la ausencia de Carvajal y se está asentando en el lateral derecho de la selección. Sobrio en defensa, ató bien en corto a Kvaratskhelia, el peligro georgiano y amenazó en ataque. Excelente asistencia a Oyarzabal en la prolongación del primer acto en una jugada que estuvo a punto de acabar en la red. Sustituido en el descanso.

Laporte

Buen entendimiento con Cubarsí en el centro de la defensa. Su presencia ha aumentado la competencia en la zaga española, una excelente noticia para Luis de la Fuente.

Zubimendi

Genial en la distribución de la pelota, sin apenas pérdidas. El mariscal en el centro del campo español. Una gran actuación rematada con gol, el tercero del jugador del Arsenal con la selección absoluta.

Baena

Abrió el campo por la banda izquierda, pero fue indetectable para los georgianos con sus movimientos por todas las zonas del campo. Solidario en defensa, estuvo cerca del gol con un lanzamiento al palo desde la frontal del área.

Mamardashvili

El guardameta georgiano recibió cuatro tantos en los que no tuvo culpa alguna, pero evitó una goleada mayor demostrando su clase con un paradón con la pierna en el remate de Oyarzabal al filo del descanso, y dos grandes paradas en el segundo acto en un mano a mano con Borja Iglesias y un disparo de Baena.

Fabián

Dinámico, el andaluz se entendió a la perfección con Zubimendi en la sala de máquinas de la selección. Magnífica su asistencia en la jugada del segundo tanto, un jugador completo que volvió a demostrar su habilidad para manejar los tiempos en un partido.

Ferran

Jugó caído a la banda derecha, pero volvió a ser fiel a su cita con el gol en un remate típico de nueve. Marcó en el primer tiempo, igualando las dianas conseguidas con la selección con futbolistas de la talla de Sergio Ramos o Di Stefáno (23), y dio la asistencia del cuarto tanto.

Kvaratskhelia

Veloz, la estrella local lo intentó con sus cabalgadas por la izquierda, pero apenas inquietó a los españoles. Acabó probando a Unai con un disparo raso a falta de un cuarto de hora. El delantero no carburó como el resto de sus compañeros, aunque provocó una amarilla de Merino.

Oyarzabal

Celebró su partido 50 con España con un doblete. Abrió el marcado a los diez minutos de penalti, una suerte en la que volvió a demostrar que es un seguro, y remató con otra buena actuación con un cabezazo que mandó a la red tras el descanso. Ya son 21 las dianas que el delantero suma con la selección.

Pablo Barrios

Disfrutó de veinte minutos, tiempo suficiente para exhibier su calidad. Dejó solo a Borja con una asistencia que el delantero del Celta no acertó a enviar a la jaula.

Marcos Llorente

Entró tras el descanso, aportando músculo y físico a la selección. Incisivo en dos cabalgadas en las que llegó a la línea de fondo para asistir a Baena, salvó la mejor ocasión de los georgianos.