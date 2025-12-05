FIFA será la fiesta de Trump: de bailar con Village People a un 'premio de la paz'

Dicen que en el fútbol el protagonista debe ser el balón. Pero Donald Trump se lleva el foco allá por donde pasa y el sorteo del Mundial de este viernes en Washington no será una excepción. Y quizá tendrá más protagonismo que nunca en ... un evento deportivo. La FIFA ha diseñado una ceremonia a su medida, con el objetivo indisimulado de agasajarle: desde programar al grupo de su canción fetiche en campaña -Village People y su 'YMCA'- hasta la posibilidad cierta de que salga del sorteo con un 'premio de la paz' en la mano.

Era algo esperado. Los esfuerzos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por agradar al presidente de EE.UU. han sido evidentes y tendrán su materialización definitiva en la ceremonia en el Kennedy Center, el gran centro cultural de Washington. Aquí ya está todo preparado, incluida la presencia de la copa de oro del Mundial, para el sorteo, que determinará la configuración de los doce grupos de cuatro equipos y dará una idea de qué camino tendrá cada país en la competición.

Infantino se ha esforzado en labrar una relación íntima con Trump, que algunos cuestionan como una ruptura de la neutralidad política que se le supone a FIFA. El capo del fútbol ha visitado la Casa Blanca en varias ocasiones, le ha traído a Trump una réplica de la copa y le ha regado con elogios cada vez que ha podido. Incluso acudió a la conferencia en Egipto para el acuerdo de paz en Gaza.

Trump ha respondido con entusiasmo. Se ha involucrado en el torneo, sabedor de que es el mayor acontecimiento del mundo y que le deparará todavía más atención. Estuvo en el palco de la nueva versión del Mundial de Clubes en su final en New Jersey.

Aquel día Trump dio que hablar: se coló en la celebración de los campeones, el Chelsea, en el campo. Y es probable que lo vuelva a hacer este viernes. Quizá porque haga su famoso baile durante la interpretación de 'YMCA' (algunas estrellas del fútbol americano lo imitan cuando anotan un 'touchdown'), el mismo con el que cierra sus mítines. O quizá porque se vaya del Kennedy Center con un galardón.

La FIFA anunció a comienzos del mes pasado que durante el sorteo se hará entrega de la edición inaugural de su 'Premio de la Paz'. De forma sospechosa, ocurrió justo en medio del debate sobre si Trump merecía el Nobel de la Paz, tras impulsar el alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza.

«Ya veréis», fue la respuesta misteriosa que dio Infantino cuando se le preguntó si el premio sería para Trump. Cualquier otra posibilidad sería un agravio insoportable para el presidente de EE.UU.

El segundo Mundial en EE.UU.

La FIFA se ha esforzado en que el sorteo sea un aldabonazo al segundo Mundial en EE.UU., donde el fútbol ha crecido con fuerza desde la edición de 1994, pero sigue a una distancia sideral de otros deportes. Pero para atraer el interés de quienes no saben pegar una patada a un balón, el sorteo tendrá a superestrellas de otros deportes: Tom Brady, el mejor jugador de la historia del fútbol americano; Wayne Gretzky, su equivalente en hockey sobre hielo; Aaron Judge, tres veces MVP de la liga de béisbol, incluidas las dos últimas temporadas; y Shaquille O'Neal, leyenda de la NBA.

Entre ellos, habrá una legión de personalidades del fútbol, desconocidas para la inmensa mayoría de EE.UU., donde muchos se quedan, con suerte, en Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La delegación oficial de España estará comandada por el seleccionador, Luis de la Fuente; el presidente de la Federación, Rafael Louzán; y el director deportivo, Aitor Karanka. Los tres pueden pasear sin ningún problema por las calles de Washington.

La representación española en el sorteo estará compuesta por Luis de la Fuente, Rafael Louzán y Aitor Karanka

Todo lo contrario que los presentadores de la ceremonia: el cómico estadounidense Kevin Hart, la modelo alemana Heidi Klum y el actor estadounidense -de origen mexicano y colombiano- Danny Ramírez. Junto a ellos habrá números musicales: el tenor italiano Andrea Bocelli -otro favorito de Trump- y un dueto de Robbie Williams y Nicole Scherzinger. Todo antes de que Village People cierre la ceremonia con 'Y.M.C.A.'. Veremos si con Trump bailando en el escenario, como ya hizo el pasado enero en la celebración de su investidura.