sorteo del mundial de fútbol

FIFA será la fiesta de Trump: de bailar con Village People a un 'premio de la paz'

Gianni Infantino, el máximo dirigente del fútbol mundial, ha diseñado una ceremonia para agasajar al presidente de Estados Unidos

España se corona campeona de la Nations

Trump, con Infantino, el presidente de la FIFA
Trump, con Infantino, el presidente de la FIFA
Javier Ansorena

Enviado especial a Washington

Dicen que en el fútbol el protagonista debe ser el balón. Pero Donald Trump se lleva el foco allá por donde pasa y el sorteo del Mundial de este viernes en Washington no será una excepción. Y quizá tendrá más protagonismo que nunca en ... un evento deportivo. La FIFA ha diseñado una ceremonia a su medida, con el objetivo indisimulado de agasajarle: desde programar al grupo de su canción fetiche en campaña -Village People y su 'YMCA'- hasta la posibilidad cierta de que salga del sorteo con un 'premio de la paz' en la mano.

