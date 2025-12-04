Suscribete a
El candidato de Trump, Asfura, adelanta al liberal Nasralla en las elecciones de Honduras

Con el 84,22% del escrutinio completado, el líder del Partido Nacional da el sorpaso frente a un Nasralla que ha llegado a liderar el recuento por 20.000 votos

Nasralla avanza y se pone por delante del candidato de Trump en Honduras

El candidato presidencial, candidato Nasry Asfura, en un acto
El candidato presidencial, candidato Nasry Asfura, en un acto EFE

El líder del Partido Nacional, Nasry Asfura, ha conseguido adelantar al liberal Salvador Nasralla en el recuento de votos de las elecciones de Honduras. Con el 84,22% del escrutinio completado, Asfura aventaja en menos de 5.000 votos a su contrincante, según ... el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

