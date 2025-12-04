El candidato de Trump, Asfura, adelanta al liberal Nasralla en las elecciones de Honduras

El líder del Partido Nacional, Nasry Asfura, ha conseguido adelantar al liberal Salvador Nasralla en el recuento de votos de las elecciones de Honduras. Con el 84,22% del escrutinio completado, Asfura aventaja en menos de 5.000 votos a su contrincante, según ... el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

No osbtante, el líder del Partido Liberal había mantenido hasta el miércoles una estrecha ventaja frente a su competidor conservador. Con el 80,29% del conteo realizado, Nasralla mantenía un margen de 17.000 votos aproximadamente, que se han recortado hasta este último sorpaso.

Esta diferencia tan ínfima entre ambos contendientes a la Presidencia de Honduras deja entrever un final de infarto. Con menos de un 15% del escrutinio por contar, aún no hay certezas de quién será el próximo presidente del país.

Además, estas elecciones están siendo marcadas por una lentitud acuciante en el recuento de los votos y por las interrupciones en el sistema de divulgación. La empresa privada contratada asegura que se debe a labores de «mantenimiento».

﻿La candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece en tercer lugar con 515.000 votos (19,14%). Trump exhortó a los hondureños a que votaran por Asfura, en contra de Rixi Moncada, a la que tildó de «comunista», recoge EFE. También alertó el lunes sobre posibles «consecuencias» si Honduras «altera» los resultados de los comicios y pidió a las autoridades electorales reanudar el conteo de votos, suspendido durante la noche de los comicios.

Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien Trump indultó el pasado lunes después de haber sido condenado en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, ha afirmado este jueves a EFE que el respaldo de Trump a Asfura ha tenido alguna incidencia entre los seguidores del candidato y otros hondureños del voto independiente, incluso del Partido Liberal. Hernández, por su parte, le agradeció hoy a Trump «por escuchar y responder» cuando lo necesitaba.