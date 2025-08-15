El precioso gesto de la plantilla del Chelsea con la familia de Diogo Jota y André Silva

El Chelsea, que hace unas semanas se proclamaba campeón del Mundial de Clubes y que este fin de semana debuta en la Premier League 2025-26, ha tenido un precioso gesto que ha conmovido al mundo del fútbol. El club londinense no ha olvida de Diogo Jota, el que fuera jugador del Liverpool, y de su hermano André Silva, quienes fallecieron en un accidente de tráfico a principios del mes de julio en España, y ha decidido donar parte de su premio por la conquista de ese Mundial de Clubes.

Según han informado medios británicos, a iniciativa de su plantilla, el Chelsea donará unos 13 millones de euros a la familia de Diogo Jota y la misma cantidad a la de su hermano André, un dinero salido de la prima ganada por los futbolistas del equipo londinense, que se embolsó más de 100 millones de euros por la conquista del Mundial de Clubes.

Noticia Relacionada El gasto de la Liga en fichajes, cuatro veces inferior al de la Premier Rubén Cañizares Atlético y Real Madrid, 340 millones entre ambos, acaparan la inversión veraniega de los clubes españoles (520)

Una bonita iniciativa solidaria en la que habría tenido mucho que ver el portugués Pedro Neto, un jugador que mantenía una estrecha relación con Diogo Jota, fallecido el pasado 3 de julio en la provincia de Zamora en un accidente de tráfico.

En su día, el Liverpool, equipo con el que Diogo Jota conquistó la Premier la pasada temporada, anunció la retirada de la camiseta con el número 20 en honor al jugador fallecido y el pago a su familia de los dos años de contrato que aún le restaban al jugador portugués.