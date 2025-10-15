Extorsionan a Lukaku con el cadáver de su padre: «No podemos enterrarlo, se nos parte el alma»

Romelu Lukaku ( 32 años), futbolista belga del Nápoles italiano, y su hermano Jordan (31), también jugador y actualmente sin equipo —militó, entre otros clubes, en el Anderlecht, Lazio y Ponferradina (2022)—, viven una tensa y desagradable epopeya personal relacionada con la ... muerte de su padre, Roger Lukaku (58 años), el pasado 28 de septiembre en su país, la República Democrática del Congo.

Un día después del deceso, Romelu publicó en Instagram un sentido mensaje de despedida, ilustrado con una antigua foto suya de niño en la que pasea con su padre, quien también fue futbolista durante los años 80 y 90 en varios clubes congoleños y belgas:

«Gracias por enseñarme todo lo que sé. Estoy eternamente agradecido y te aprecio. La vida nunca será la misma. Me proteges y me guías como nadie más podría. No seré el mismo. El dolor y las lágrimas fluyen a lo grande, pero Dios me dará la fuerza para recomponerme.

Gracias por todo, Roger Menama Lukaku, 'Viejo Roy (para sus amigos)'. Mi Papá», escribió el atacante de la selección de Bélgica.

Dos semanas después, Romelu volvió a utilizar su cuenta de Instagram, que cuenta con mas de 8 millones de seguidores, para publicar un doloroso comunicado que firma junto a su hermano Jordan y en el cual explican lo ocurrido desde el fallecimiento de su progenitor:

«Como ya sabrán, habíamos planeado organizar el funeral este viernes. Sin embargo, debido a ciertas decisiones tomadas en Kinshasa (capital congoleña), este no se celebrará en Bélgica.

Nuestro padre falleció el 28 de septiembre y, como hermanos, hicimos todo lo posible para repatriar sus restos a Bélgica. Desafortunadamente, sentimos que algunos miembros de la familia nos estaban extorsionando.

Si nuestro padre todavía estuviera con nosotros, nunca lo habría aceptado.

Nos parte el alma no poder acompañarlo con dignidad a su lugar de descanso final.

Pero algunos quisieron sabotear esto.

Ahora entendemos por qué nuestro padre nos mantuvo alejados de varios miembros de la familia.

Que Dios te bendiga, papá.

Te queremos.

Gracias por todos los mensajes.

Los apreciamos mucho.

Romelu y Jordan».