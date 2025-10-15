Suscribete a
ABC Premium

fútbol

Extorsionan a Lukaku con el cadáver de su padre: «No podemos enterrarlo, se nos parte el alma»

El delantero del Nápoles y su hermano Jordan denuncian que unos familiares congoleños les impiden repatriar el cuerpo de su fallecido progenitor

Polémica en Londres por una carrera benéfica organizada por una mezquita que excluyó a mujeres y niñas mayores de 12 años

Romelu Lukaku
Romelu Lukaku RRSS

A. L. Menéndez

Romelu Lukaku ( 32 años), futbolista belga del Nápoles italiano, y su hermano Jordan (31), también jugador y actualmente sin equipo —militó, entre otros clubes, en el Anderlecht, Lazio y Ponferradina (2022)—, viven una tensa y desagradable epopeya personal relacionada con la ... muerte de su padre, Roger Lukaku (58 años), el pasado 28 de septiembre en su país, la República Democrática del Congo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app