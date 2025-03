Luis Enrique: «Si un entrenador no es líder, mala señal»

Aunque parezca una broma, en Sevilla , con unos 34 grados, no hace calor, o eso dicen. Y aquí anda España, preparando su estreno en la Eurocopa ante suecia, convencido el vestuario de que algo bueno puedo llegar. El grupo, principalmente, se empapa del mensaje de Luis Enrique , quien insiste en que sí, en que España puede hacer algo grande en este torneo. En la víspera del debut, el entrenador mantuvo su idea en una rueda de prensa algo caótica, las moderneces no siempre son buenas.

«El primer partido siempre es importante porque es tomar el pulso a la competición, todos queremos empezar con victoria. Y no es un partido fácil . Por el rival y por las circunstancias. Tenemos ilusión y estamos esperanzados en estar a nuestro nivel», introdujo Luis Enrique, quien antes de las preguntas mandó un mensaje de apoyo a Christian Eriksen después del susto tremendo en el Dinamarca-Finlandia.

Luis Enrique, no hay duda, es el líder de esta España imberbe, y no le molesta en absoluta asumir el rol. « No le falta liderazgo a este equipo . Los 24 jugadores van a tener que liderar porque ellos toman las decisiones en el campo. Por supuesto que soy uno de los líderes, los entrenadores lo somos. Tenemos que decidir quién juega y muchos aspectos más. Si un entrenador no es líder, mala señal», recuerda. «Cada entrenador es un líder en potencia y debe serlo. Pero hay 23 jugadores, con Busi 24, que van a tener que liderar en el campo. Ellos van a tener que sacar esto adelante. Nuestra fuerza es el grupo, nuestra fuerza es el equipo, y estamos preparados».

Luis Enrique se estrena en el banquillo durante un gran evento, nada que ver con su etapa como jugador. «No me fijaba en lo que hacía el míster, y creo que los jugadores de ahora tampoco. Es mucho más intenso un torneo de este calibre como entrenador, hay muchas decisiones que tomar. Pero tengo experiencia más que de sobra en grandes competiciones y lo veo con mucho entusiasmo. Me apetece mucho, es un día especial. Ves el césped, el estadio decorado, hacemos un entreno para recuperar sensaciones de grupo... Es un día muy chulo preparando el día más esperado», resume. « Recuerdo la ilusión de mi primer Mundial , cero preocupaciones como jugador. Como entrenador la película es otra. Pero tenemos el bagaje de la experiencia de la edad. Es intenso, hay muchas decisiones a tomar. Intento disfrutarlo y sacar siempre el lado positivo».

Tres años después del fiasco del Mundial de Rusia, España no tiene nada que ver en buena parte por la revolución que implantó Luis Enrique a su llegada. «La única realidad es que los años pasan para todos y los jugadores no son eternos , se tienen que ir retirando. Cuando me hice cargo, mi objetivo no era una reestructuración. Mi objetivo era ver qué jugadores casaban con mi idea, y eso es lo que voy haciendo. Con algunos jóvenes, uno piensa en hacer una inversión para dejarlos crecer y mejorar. Hay muchos jóvenes, pero también veteranos, creo que es un buen mix».

Para llegar a la meta, el mismo deseo que el de días anteriores. «Me encantaría que el equipo diera el salto y estoy convencido de ello . Si no se dieran esas circunstancias sería el primero en reconocer que no hemos dado el nivel. Sigo pensando que todo lo que os he dicho no es una pose. El primer objetivo es clasificarse y luego ya hablaríamos en octavos, pero sigo siendo optimista».

Y todo, claro, siguiendo la misma línea sin que el calor, que parece que no es tanto para los locales, sea una excusa. «El plan de partido va a ser igual, coger el balón e intentar hacer lo nuestro : generar el mayor número de ocasiones, controlar el juego y las transiciones del rival, presionar alto y recuperar lo más cerca posible de la portería contraria. Hay condicionantes como el calor, que esperaba más, no es nada exagerado. Es evidente que puede ser un condicionante, pero entrenábamos a la hora de más calor para aclimatarnos a esto».

