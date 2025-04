Los árbitros anuncian medidas contra Real Madrid Televisión: «No vamos a seguir permitiendo lo que está ocurriendo»

La rueda de prensa oficial de la RFEF que han ofrecido De Burgos Bengoetxea y González Fuertes en la previa de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid que ambos dirigirán, el primero desde el terreno de juego y el segundo desde la sala VOR, está dando mucho de qué hablar. No sólo por las lágrimas del colegiado vasco cuando ha hablado de lo mal que lo está pasando personalmente por las críticas, sino también cuando ambos han sido cuestionado por cómo están viviendo y cómo les afecta en su labor los vídeos que cada jornada hace públicos Real Madrid Televisión contra los árbitros que cada jornada le pitan al primer equipo madridista.

Como ha sido habitual en los últimos tiempos, el canal oficial de televisión del conjunto blanco, uno de los finalistas, ha emitido imágenes principalmente de la labor de De Burgos Bengoetxea en partidos dirigidos al Real Madrid, algo que no hace más que calentar el trabajo arbitral de cara a esos partidos, más si cabe ante una final de la Copa del Rey. Tanto el vizcaíno como el gijonés han roto su silencio y han elevado el tono de voz como portavoces del colectivo.

De Burgos se ha limitado a decir que «la verdad es que me resultan indiferentes los vídeos que hagan. Ellos verán. Yo sé lo que yo tengo que mejorar y lo que tengo que hacer, poco más. Sí digo que son dañinos contra nuestro estamento«.

Pero ha sido González Fuertes el que se expresó de forma más dura: «Más que los vídeos y lo que dicen, son las consecuencias de lo que se dice. Vemos en redes sociales a gente anónima que insulta y amenaza sin ningún control. Responsables de redes oficiales de clubes continuamente atacando a nuestro colectivo, además de actuaciones de jugadores y comunicados dando pie a pensar que no somos honestos en nuestras decisiones. Las consecuencias son que cuando hablas de robo y palabras malsonantes, esa frustración que se genera en el aficionado la pagan con el niño o la niña que cogen el silbato un sábado o un domingo y tienen que pitar un partido infantil. Esa es la consecuencia de poner la diana en la cabeza de un compañero«, dijo.

Al mismo tiempo, el árbitro asturiano fue el que anunció medidas más drásticas de las que se están tomando contra las críticas y los vídeos de Real Madrid Televisión: «No hace muchas semanas tuvimos una reunión y estamos más unidos que nunca. Hay que preservar nuestro estamento y no cabe duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. No vamos a seguir permitiendo lo que está ocurriendo. En pocas fechas tendréis algo más. No vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando. No te quepa duda de que vamos a tener que empezar a tomar medidas mucho más serias de las que se están tomando. No vamos a seguir permitiendo lo que está pasando. Los árbitros del fútbol masculino y del fútbol femenino vamos a hacer historia porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando«, explicó duramente.

Preguntado por si entre alguna de esas medidas que en breve se darán a conocer está la posibilidad de hacer una huelga, González Fuertes se limitó a responder que «en breve tendréis noticias».