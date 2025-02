Paso firme del Madrid

Crónica

El mes de enero solía ser difícil para el Madrid. Las competiciones nacionales exigían un esfuerzo que a menudo revelaba los problemas de la plantilla, dividida en titulares integrados y suplentes apocalípticos. Las dificultades acababan en accidente traumático o simplemente en eliminación copera. Pero este año parece distinto. El Madrid avanza y además aprovecha los partidos para integrar armónicamente la plantilla . Los jugadores a los que Zidane da entrada aprovechan la ocasión y se suman a lo que parece ya un círculo virtuoso.

Por ejemplo, Vinicius . Al principio del partido, cuando el Real Zaragoza aun se mostraba ilusionado y vivo, volvió a ser lo que fue: la primera salida ofensiva del Madrid en jugadas rápidas por el exterior. Algo muy importante más allá de la brillantez del extremo, un auténtico cauce del juego. Una de sus internadas dio lugar a un córner cuya segunda jugada (de nuevo) la aprovechó Kroos para asistir a Varane , tras pifia feliz de Vinicius. Más regularidades: marcaba otro defensa a balón parado, tercer gol reciente de Varane.

Vinicius siguió yéndose un buen rato de su marcador, Delmás, en ocasiones con gran brillantez, y constituyó el desahogo fundamental de un Madrid que esperaba a veces en su campo, alternando ese repliegue prudente con acciones posteriores de presión arriba .

La izquierda era el primer bastón del Madrid. Además del extremo, entraba Marcelo e incluso hubo alguna caída por allí de James. Y fue pasando el tiempo hasta poder caer en la cuenta de que, sucediese más o menos en su ataque, el rival no le creaba peligro alguno al Madrid . Esta sensación es común en los últimos partidos. El Zaragoza empezó a inquietar en el minuto 20, envalentonando su presión, pero Varane evitó un posible remate de Linares en el 22 y en el 23, el gran tiro de Kagawa lo detuvo Areola con un alarde . Era otra pauta del Madrid reciente, después de la defensa responde el portero.

Pero a ese momento de posible cambio en el rumbo del partido, el Madrid se repuso con otro hito, llegando por vez primera por la banda derecha en el minuto 26. Una gran jugada que acabó en remate fallido de Valverde, que se vino a redimir después con un buen robo arriba que propició el habitual ataque de responsabilidad de Vinicius en el área. No era casualidad ese robo. Valverde se encargaba de un porcentaje muy alto de la presión madridista a la salida del rival , una auténtica persecución, pero no estaba solo en ello, era algo general y poco después fue Kroos el que recuperó muy pronto para que Lucas , entrando en el área, marcase con un derechazo exterior de los que se le esperan a Jovic. El gol tenía rasgos no casuales: era la segunda asistencia de Kroos, era el fruto de otra ráfaga de adelantada presión madridista, la jugada originaria, previa, había sido de Vinicius, y suponía otra reincorporación feliz de un suplente, Lucas en este caso, al momento común . Vincius, Areola... solo faltaba Jovic, que parece estar cimentando oscuramente algo profundo en la zona del nueve, como si estuviese edificando allí un pilar o enraizándose para el futuro.

El gol afectó al Zaragoza, que se sintió decaído, y el Madrid acabó jugando autoritariamente hasta el descanso . Buenos minutos en los que estuvo cerca de llegar el tercer gol.

El partido volvió más tranquilo, con el Zaragoza sin pulso y un Madrid dueño de la pelota y menos incisivo y presionante. El riesgo de hipotensión se percibía en las filigranas un poco psicodélicas e intempestivas de Vinicius . El partido, reblandecido, esperaba a que se decidieran por el estoque del 0-3 o por una reacción local que provocaran los cambios de Victor Fernández. La entrada de Álex Blanco y Luis Suárez alteró los biorritmos del Zaragoza y a la altura del minuto 60, cuando se desata el nudo de los partidos, el equipo tenía al menos otra mentalidad: La Romareda cantaba, Kagawa llegaba y el Madrid, que había bajado un par de marchas, tuvo que volver a perseguir al otro. El ardor maño puso de relieve la solidez del Madrid , que en estos esfuerzos a contrapié tantas veces se dejaba sorprender, y que esta vez recuperó el dominio reajustando fácilmente eso que se llama «intensidad».

Y con el timón bien sujeto, Vinicius , que estaba caliente, entró en el área con una pared y ante Ratón la elevó con un ramalazo digno de Romario, por sacrílego que esto suene . En la histórica Romareda donde Raúl pareció un jugador gafado en aquel debut, Vinicius tuvo que ver por fin la luz del gol, la iluminación del delantero. Aprovechó con creces el partido. Vinicius ya está donde lo cogió Zidane, o incluso más arriba , porque se refina hasta ir torciendo poco a poco su gafancia y apoya también seriamente en defensa (y todo esto es otro reconocimiento expreso al entrenador).

Cuando el Zaragoza, con la noble honrilla en juego, quiso marcar, volvió a aparecer Areola ante Luis Suárez; y Benzema, jugando su ratito al final, marcó a placer tras otra buena acción de Brahim . La Copa, un crucero zidanesco de felicidad al que se suben todos.

El Madrid ganará o no, pero está volviendo a ser un señor equipo.

Noticias relacionadas Lucas Vázquez, secundario de lujo en los planes de Zidane

90'+3' 90'+2' 90'+2' 90'+1' 90'+1' 89' 88' 87' 86' 86' 85' 84' 84' 82' 82' 80' 79' 78' 76' 76' 75' 74' 73' 73' 72' 70' 68' 64' 64' 63' 60' 59' 59' 58' 58' 57' 57' 57' 53' 53' 49' 47' 46' 45'+2' 45'+1' 45' 42' 42' 39' 32' 30' 30' 30' 29' 27' 25' 23' 23' 23' 22' 22' 21' 21' 20' 19' 18' 18' 17' 17' 16' 16' 15' 15' 14' 12' 12' 11' 11' 8' 8' 6' 6' 5' 5'