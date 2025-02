Sandro Rosell: «Parece que por ser catalán ya eres un delincuente»

Fueron 643 días los que Sandro Rosell pasó a la sombra en Soto del Real, condenado a la cárcel por una acusación de blanqueo por valor de 20 millones de euros y por encabezar una trama criminal en la que se utilizaron los derechos de la selección brasileña hace once años. Tras fracasar en sus intentos por lograr la libertad bajo fianza, el pasado 24 de abril del año pasado fue absuelto por la Audiencia Nacional.

Ahora, entrevistado por Jordi Évole en La Sexta, Rosell repasó aquellos casi dos años, de los que dijo que «no se pagan con nada», que se los habían robado de su vida y que lo único que necesita ahora es «ser un tío normal y corriente».

«¿Cómo podíamos querer a un tío que había matado a su pareja ? Las relaciones en la cárcel son bestiales. Yo pensaba, 'no podemos ser amigos de esta persona'. Pero lo éramos», expuso, preguntado por los entresijos ode su vida en la cárcel.

De las compañías que tuvo en la cárcel dijo que aquello parecía «un telediario de La Sexta», presentes en aquella prisión personalidades como Ignacio González , con quien jugaba al squash; Luis Bárcenas ; Gerardo Díaz Ferrán ; Jordi Pujol , de quien dijo que le dejó unas zapatillas para hacer deporte según llegó y un bañador «con el que parecía la abeja Maya», o Ángel María Villar . Dijo que cuando lo pusieron en libertad regaló a los presos del procés una bolsa de conguitos: «Dos para Oriol Junqueras y Joaquim Forn , que les gustaban mucho».

El expresidente del Barcelona insistió en su condición de catalán como motivo de peso para terminar entre rejas. «Fue una conspiración , no un error judicial: la situación de Cataluña influyó», explicó. «Parece que por el hecho de ser catalán ahora te vean como a un delincuente», siguió.

Évole quiso saber si Rosell es independentista , y la respuesta fue de aúpa: «En un referéndum por la independencia votaría que sí. Pero si ganara el 'sí', me iría de Cataluña. Una cosa es lo que hace el corazón, y otra lo que hace la cabeza. ¿Eso significa ser independentista? No lo sé. O a Cataluña, o a mí, no nos iría bien. Y uno tomas las decisiones para uno mismo».

Rosell anda mosca por lo que sostiene es una conspiración en toda regla, con gente como Jaume Roures detrás. «En la cárcel te vuelves muy mal pensado. Ya me pareció muy raro que en la primera rogatoria, cuando la juez Lamela ordenó mi entrada en prisión y le pidieron que hiciera un registro en su sede (Mediapro), de repente, aquello se parara. Cuando ya venían investigados por sobornos en Estados Unidos. Me extrañó, como también unas declaraciones de Roures en TV3 en las que dijo que yo pasaría mucho tiempo en la cárcel», dijo.

En la misma línea, relató un suceso inquietante ocurrido el día en que la Guardia Civil registró su casa, el 23 de mayo de 2017, cuando encontraron un sobre con dinero . «No era mío ni de mi mujer. Y por la mañana ese sobre no estaba allí. Lo grabaron y por la noche estaba en todos los telediarios», aseguró.

«No tengo miedo de volver a la cárcel», zanjó cuando se le sacó el tema de las causas aún pendientes de juicio por las posibles irregularidades en el fichaje de Neymar .