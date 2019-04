Fútbol modesto La revolucionaria Copa Federación que dará acceso a la Copa del Rey en Segunda B y Tercera división La RFEF modificará el formato para hacer más atractivo un torneo que cambiará de fechas y dará cuatro plazas para el torneo del k.o. El nuevo modelo tendrá que ser aprobado en la Asamblea de junio

El nuevo formato de la Copa del Rey de fútbol, aprobado este lunes por mayoría en la Asamblea Extraordinaria de la Federación, provocará, a su vez, una transformación en el modelo de la Copa Federación, que sufrirá llamativos cambios respecto al actual porque los cuatro semifinalistas obtendrán como premio, tal como anunció ayer la RFEF, disputar el torneo del k.o. El proyecto de esta novedosa Copa Federación deberá ser refrendado en la Asamblea ordinaria de la RFEF que tendrá lugar en el mes de junio.

Hay que recordar que la nueva Copa del Rey, que se jugará a partido único hasta semifinales, pasará de 83 a 116 equipos (los clubes 42 de Primera y Segunda división, 28 de Segunda B, 32 de Tercera, los cuatro semifinalistas de la Copa Federación y los 10 ganadores de una eliminatoria previa entre los campeones de cada Federación Territorial que se disputaría en el primer trimestre de la temporada).

Al revisar la temporada en curso, al aficionado le puede generar dudas una situación como la del Mirandés, que ya se ha asegurado su presencia en la próxima Copa del Rey al quedar entre los siete primeros de su grupo de Segunda B. Pero el conjunto burgalés, además, ganaba recientemente al Cornellá la final de la Copa Federación, por lo que los de Anduva ocuparían plazas en el torneo del k.o. a través de dos vías ¿Cómo resuelve la RFEF el problema?

Es aquí entra en escena el nuevo formato de la Copa Federación, que hasta ahora la jugaban de manera voluntaria conjuntos de Segunda B y Tercera división. A partir de ahora, los equipos de ambas categorías que a final de una campaña no accedan a la Copa del Rey por su clasificación en la Liga (los siete primeros de cada uno de los cuatros grupos de Segunda B, así como los campeones y los 14 segundos mejores de Tercera división) tendrán que disputar la Copa Federación, que cambiará de fechas. Si es aprobado en junio por la Asamblea Ordinaria de la RFEF, esta competición se disputará en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Por tanto, los cuatro semifinalistas, que se clasificarían para la Copa del Rey, se conocerían antes de la primera eliminatoria del torneo del k.o. (18 de diciembre). No podría haber coincidencia, como la explicada en el caso del Mirandés esta campaña, porque los clubes ya clasificados a final del curso anterior no participarían en la Copa Federación.

Las fechas de la Copa del Rey

Una vez finalizada la Copa Federación y disputada la ronda previa entre los campeones de cada Federación Territorial, comenzaría la primera eliminatoria de la Copa del Rey (18 de diciembre). La segunda se ha fijado para el 12 de enero de 2020. Los dieciseisavos de final, los octavos de final y los cuartos de final se celebrarán los días 22 y 29 de enero y 5 de febrero, respectivamente.

Las semifinales, a doble partido, se disputarán los días 12 de febrero y 4 de marzo de 2020 (ida y vuelta) y la final, a partido único, será el 18 de abril de 2020.