Isidoro Prieto se jubiló tras 30 años de ser el encargado de material del Rayo. Sentido y hermoso homenaje. Si toda España trabajara como él, con su talento, su abnegación y su constancia, seríamos otra España. Por lo demás, el típico partido entre absurdo y proletario -valga la redundancia- que nadie sabe por qué tiene que estropearte la noche de un sábado.

Ficha de partido Estadio: Campo de Fútbol de Vallecas Rayo 1 Alberto García

23 Gálvez

16 Jordi Amat

7 Álex Moreno

17 Luis Advíncula

27 Santiago Comesaña

12 Imbula

8 Óscar Trejo

11 Adri Embarba

22 Jose Pozo

9 Raúl de Tomás FC Barcelona 1 ter Stegen

3 Piqué

18 Jordi Alba

15 Lenglet

20 Sergi Roberto

8 Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo

5 Busquets

4 Rakitic

9 Luis Suárez

12 Rafinha

7 Philippe Coutinho Correia Banquillo

10 Kakuta

21 Abdoulaye Ba

14 Bebé

13 Stole Dimitrievski

15 Álex

18 Álvaro García

20 Emiliano Velázquez Banquillo

13 Cillessen

22 Arturo Vidal

2 Nélson Semedo

36 Juan Brandáriz

11 Dembelé

26 Aleña

19 Munir Goles

Jose Pozo 34'

Álvaro García 56' Goles

Luis Suárez 10'

Dembelé 86'

Luis Suárez 89' Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Los locales empequeñecieron con acierto el campo, sin dejarle espacios al Barça, que se sentía torpe y gangoso. Lento el balón, rápido el desplazamiento del Rayo, los azulgranas no sabían cómo empezar a erosionar al rival y todo parecía tranquilo, previsible, falto de ritmo y aburrido hasta que Rakitic le puso una larguísima asistencia a Jordi Alba, en cambio de orientación sensacional, para que el lateral llegara con calma a la línea de fondo, dentro del área, mirara, pensara y se la entregara en pase de la muerte a Luis Suárez, que remató casi a placer el primer gol de la noche.

Providencial tanto, para el Barça, porque era el tipo de partido áspero que se le podía haber enredado. No fue un gol fruto de la suerte, pero los de Valverde tuvieron mucha suerte de marcarlo. La noche se le puso propicia cuando no era precisamente lo que esperaba.

En el 21, Ímbula chutó tan mal que el balón fue a parar a la calle del Payaso Fofó, y un crío que pasaba se la llevó de recuerdo a casa. El Barça parecía propenso a caer en la tentación de echarse una siesta hasta la media parte, como dando el partido por resuelto. Y el Rayo es un equipo peleón, orgulloso y ordenado que puede darte un susto en cualquier momento, aunque también es cierto que tampoco acaba de presentar su candidatura a empatar el partido hasta que en el minuto 30 casi lo consigue Trejo, rematando sin acierto una buena contra de su equipo. Mal Sergi Roberto en su labor defensiva. Se animó el Rayo, que llegaba y llegaba.

Y lo que parecía más que posible, probable, se hizo realidad por un buen disparo de Pozo desde la frontal del área. Merecido gol, merecido premio al esfuerzo colectivo. El Barça quedó desorientado y perdió el control del partido. Los de Michel disfrutaban como el surfer encaramado en la buena ola. Suárez no tuvo suerte en el 40 y su precioso disparo se estrelló en el poste izquierdo de Alberto. Coutinho, un día más, frío e inédito.

La segunda mitad empezó sin el cambio de Dembélé. Rafinha, como Coutinho, nada. La tuvo en el 52 pero, como si le diera miedo marcar, no supo si chutar o centrar y no hizo ninguna de las dos cosas. Valverde lo sacrificó para dar al fin entrada a Dembélé en busca de amplitud y profundidad. Pese a las ganas del Barcelona, el intercambio de golpes estaba más o menos equilibrado, y en cualquier caso, quien logró desbaratarlo fue el Rayo, con un gol de Álvaro, solo en su remate. El Barça, desordenado y precipitado, perdió la claridad y buscaba con demasiada ansia ataques verticales que no le llevaban a nada. Sin hoja de ruta clara, era incapaz de reaccionar y el Rayo aprovechaba los espacios que le dejaba. Entraron Arturo Vidal y Munir por Coutinho y Arthur, pero el Barça continuó frustrado y extraviado. Dembélé en el 86 aprovechó lo muy poco que tuvo y empató de un disparo cruzado. Y Suárez le dio la vuelta al partido en el 89.

Lamentable noche del Barça con buena reacción final, bastante afortunada y poco merecida. Pero en fin, cuentan los puntos que se suman, y las Ligas se rascan en noches como las de ayer.