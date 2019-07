Fútbol Rakitic no piensa poner fácil su salida «Mi idea es muy clara y mi intención es seguir aquí porque tengo más años de contrato», asegura el croata

Ivan Rakitic aparece en todas las quinielas cada vez que se habla de la operación salida del Barcelona. Ya estuvo a punto de ser traspasado el año pasado, situación que salvó Ernesto Valverde interviniendo directamente para que el croata no se moviera del Camp Nou. Y ahora vuelve a estar en boca de todos cuando se habla de conseguir dinero para afrontar nuevos fichajes. Una de las últimas posibilidades que se barajaban es incluirlo en la operación para contratar a Neymar. Un intercambio para abaratar el regreso del chileno ante el dese que despierta en el PSG, donde sería recibido por Thomas Tuchel con los brazos abiertos. No obstante, el futbolista no quiere ni oír hablar de abandonar el Barcelona. Asentado con su familia en el Ciudad Condal, prioriza la estabilidad de su vida privada a los petrodólares que podrían enriquecerle en el tramo final de su carrera. «Es una situación a la que estoy acostumbrado desde que estoy aquí. El año pasado me pasó lo mismo. He hablado con el club y el míster y la idea es la misma. Y mi idea es seguir con el Barça, estoy abierto, pero mi idea es muy clara y mi intención es seguir aquí y seguir disfrutando porque tengo más años de contrato», ha asegurado durante un acto promocional del Barcelona en Japón.

El croata quiere seguir y ser importante en el equipo de esta próxima temporada. La llegada de Frenkie de Jong eleva la competitividad en el centro del campo, pero Rakitic no parece preocupado por este aspecto y se muestra tranquilo. «Aquí hay que trabajar y quien rinda más es quien juega. Yo trabajaré duro para que puedan contar conmigo. Me conocéis y quiero dar lo mejor de mí y al final está el míster. Lo importante es que somos un grupo fuerte e iremos a por todo», asegura el centrocampista, que no quiere vivir una nueva decepción en Europa. Quiere quitarse la espina y conseguir una nueva Champions con la engrosar su nutrido palmarés, por lo que soporta todos los comentarios sin inmutarse: « No me molesta que se hable de mi futuro, tengo que entender que el fútbol en general funciona así. De una forma me llena de orgullo que otros equipos pregunten por mi porque significa que hago las cosas bien. Lo único que me veo es aquí, todo lo de más hay que tomarlo con tranquilidad. Intento disfrutar en el Barça y ahora más con estos nuevos compañeros. Queremos crear un grupo fuerte y mejorar los errores».

Rakitic también está pendiente de una mejora de contrato que cree que se ha ganado pero no quiere presionar al Barcelona, consciente de que en estos momentos hay prioridades que se deben atender. «He hablado con el presidente de varios temas, pero de momento el club tiene otras cosas que hacer que pensar en detalles míos. El presidente quiere lo mismo que yo que es formar un buen grupo para que la gente disfrute del Barça», ha acabado asegurando tras desvelar una conversación privada con Josep Maria Bartomeu.