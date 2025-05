¿Quién ocupará el sillón de Bartomeu?

La dimisión de Bartomeu inicia un proceso que concluirá con la elección de un nuevo presidente. Una Junta Gestora se hará cargo provisionalmente del club, aunque no podrá tomar decisiones trascendentes. Será la encargada de convocar unas nuevas elecciones que deberán celebrarse entre 40 y 90 días. Los precandidatos que ya habían anunciado su presencia en los comicios del próximo mes de marzo deberán acelerar para poder llegar a tiempo y con garantías al día escogido. De momento son varios los socios del Barcelona que aspiran a suceder a Bartomeu , aunque el que salga escogido deberá asumir el resultado de la actual temporada.

Víctor Font, el mejor colocado

Varias encuestas dan al empresario de Granollers (47 años) como favorito con su proyecto «Si al futur» . Lo basa en iniciativas como la del voto electrónico, que presentó en la Asamblea de 2019 y no prosperó. No obstante, su gran baza es Xavi Hernández, del que tiene su victo bueno para ser el entrenador. «Aunque Koeman gane el triplete no seguirá si gano las elecciones porque Xavi es mi candidato para el banquillo», soltó este verano en unas sorprendentes declaraciones que le reportaron críticas. Font ya intentó entrar en la lucha electoral en las últimas elecciones, en 2015, pero tras comprobar que aún no estaba preparado, retiró su candidatura. Desde entonces ha estado trabajando para llegar en ventaja en 2020. El empresario es fundador y consejero delegado de Delta Partners Group, una firma de consultoría e inversión especializada en telecomunicaciones, media y tecnología. Además, es uno de los fundadores del periódico catalán Ara , editado en Barcelona desde 2010.

Jordi Farré, promotor de la moción

Jordi Farré (45 años) ya se presentó en 2015 pero no logró, por poco, las firmas necesarias para convertirse en candidato. Ahora ha ganado popularidad al ser el promotor de la moción de censura que ha acabado con Bartomeu. Es ingeniero y socio fundador de Kenned Group, una empresa especializada en la externacionalización de servicios logísticos e industriales. Anteriormente propuso una grada de animación propia o una agencia de viajes gestionada por el club , ideas que fueron adoptadas por Bartomeu. Independentista declarado, asegura que quiere gobernar en el Barça, no en la Generalitat por lo que propugna un club para todos los socios y asegura que no le temblará el pulso a la hora de regenerar el primer equipo.

Lluis Fernandez Alá, el gran desconocido

Fernández Alá carece de notoriedad entre la masa social culé, aunque no lo ve como un impedimento para convencer al socio de que debe mandar en el club. Su vinculación con la política le puede dar un impulso entre los socios más tradicionales de la entidad. En el 2019 se presentó a las primarias para la alcaldía de Sant Cugat del Vallés por Demòcrates per Catalunya, un partido independentista creado en 2015 como una escisión de la antigua Unió Democràtica de Catalunya. Profesionalmente, creo Lluisfera en 1994, una empresa dedicada a la distribución de material de oficina en diferentes papelerías locales. En 2016 se integró en la empresa Up Catalonia, dedicada a la consultoría empresarial y a la gestión de proyectos en la comarca del Vallès Occidental, donde actualmente ejerce el cargo de director de operaciones.

Toni Freixa, socio de Laporta, Rosell y Bartomeu

Toni Freixa (51 años) tiene mucha experiencia dentro del Barcelona, donde ha sido compañero de viaje de Laporta, Sandro Rosell y Bartomeu, ocupando cargos de responsabilidad. Entre 2003 y 2005 estuvo en la directiva de Laporta, donde entró de la mano del cuñado del presidente, Alejandro Echevarría, del que era socio. Dimitió por discrepancias junto a Sandro Rosell, con el que preparó un nuevo proyecto. En 2010 fue nombrado portavoz de la junta por el propio Sandro, que había ganado las elecciones, y posteriormente, secretario. Freixa se mantuvo en el cargo hasta el final del mandato que asumió Bartomeu, pero su papel decreciente le hizo marcharse. Es socio fundador del despacho de abogados Freixa Advocats y está especializado en derecho deportivo , asesoramiento jurídico a empresas y defensa jurídica en juzgados y tribunales, así como en reclamaciones por responsabilidad civil. Tuvo un papel importante en el caso Neymar, siendo uno de los encargados de supervisar el traspaso.

Agustí Benedito, última oportunidad

Agustí Benedito (56 años) tiene pedigrí culé, siendo uno de los fundadores del Elefante Azul, plataforma que busco el derrocamiento de Josep Lluis Núñez. También se presentó en las elecciones de 2010 y 2015 , en ambas ocasiones sumando muy pocos apoyos, aunque en su primera aparición en el ruedo electoral causó muy buena impresión entre los socios por su verborrea y su forma llana de explicar su proyecto. Promovió una moción de censura contra la junta actual en 2017 , que no alcanzó los apoyos necesarios para que se celebrase. Acude a las urnas por última vez consciente de que no puede estar eternamente en el panorama electoral si no obtiene frutos. Hasta 2002 fue consejero delegado del Grupo Automoción Benedito, la empresa familiar que contaba con una red de concesionarios y talleres de automóviles con más de 50.000 clientes. Cuenta con estudios de Derecho y actualmente, tras la venta de parte del grupo familiar, se dedica a la gestión del patrimonio y al asesoramiento de empresas de capital familiar.

Joan Laporta, la excelencia y la autocomplacencia

Joan Laporta, que fue presidente del Barcelona en una de las etapas más exitosas del club catalán, aún no ha anunciado oficialmente su presencia en las urnas, aunque su entorno lo da por hecho. Durante su mandato el Barça se convirtió en uno de los mejores equipos deportivos del mundo, aunque no le será rédito suficiente para ganar, como se demostró en 2015 cuando Bartomeu le superó tras conquistar un triplete. Independentista radical, tras su paso por el club azulgrana comenzó una carrera política que años atrás no había sido de gran éxito. Consiguió llegar al Parlament de Cataluña en 2010 con el partido Solidaritat Catalana per la Independència y de 2011 hasta 2015 fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Es socio fundador de Laporta&Arbós Associats, un despacho de abogados especializado en la gestión deportiva.

Otros precandidatos

Emili Rousaud y Jordi Roche también aparecen en las quinielas, aunque no se han pronunciado directamente y, posiblemente, el adelantamiento de los comicios provoquen que desistan de presentarse. Rousaud (54 años), exdirectivo de la junta de Bartomeu, dimitió tras el escándalo del «Barçagate» a pesar de haber sido escogido como el delfín del presidente. Quiso desvincularse de la actual junta con unas declaraciones en las que dejó caer que «alguien había metido la mano en la caja». Rousaud es el fundador y director general de la compañía eléctrica Factorenergia.

Jordi Roche aún no ha aparecido en el ruedo electoral ni se ha pronunciado pero muchos le apuntan como el candidato continuista y cercano a Sandro Rosell. Ex presidente la Federación Catalana de Fútbol, cuenta con el apoyo político de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), así como de apoyos de miembros del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). Además, Roche ya fue presidente del Girona y tuvo opciones de sumarse a la junta del Barça tras las ofertas de Rosell en 2010 y de Bartomeu en 2015.