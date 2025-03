La Primera Iberdrola dará comienzo con un Real Madrid-Barcelona

El FC Barcelona y el Real Madrid se verán las caras en la primera jornada de la Primera Iberdrola del fútbol femenino española, según deparó el sorteo celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

De este modo, por mediación de las 'manos inocentes' de las internacionales Amanda Sampedro, Alexia Putellas, Ivana Andrés y Mariasun Quiñones, el conjunto blaugrana comenzará la defensa de su título el fin de semana del 3-4 de octubre con el nuevo Clásico del fútbol femenino nacional tras la absorción por parte del club madridista del CD Tacón a partir de esta campaña 2020-2021. El primer duelo será en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, mientras que el del Estadio Johan Cruyff será a finales de enero de 2021.

Además, el Atlético de Madrid, subcampeón, iniciará la nueva temporada visitando al RCD Espanyol, y en la séptima y vigesimoséptimas jornadas se medirá al FC Barcelona, y en la duodécima y en la vigesimosegunda al Real Madrid.

El Levante UD, que concluyó tercero el pasado año, se estrenará a domicilio ante el CDEF Logroño, y los dos ascendidos, la SD Eibar y el CD Santa Teresa se enfrentarán en casa al Betis y al Sevilla, respectivamente.

Además, el choque entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano será aplazado por la situación del conjunto madrileño, que no ha podido empezar su pretemporada hasta ayer martes al no poder someterse a los obligatorios test PCR por no tener el protocolo sanitario del CSD.

Calendario de la 1ª jornada

-4 de octubre.

Athletic Club - Deportivo Abanca.

UDG Tenerife - Madrid CF Femenino.

Sporting Club de Huelva - Valencia Féminas CF.

RCD Espanyol - Atlético de Madrid.

CDEF Logroño - Levante UD.

Real Madrid - FC Barcelona.

-Aplazado.

Real Sociedad - Rayo Vallecano.

SD Eibar - Real Betis.

CD Santa Teresa - Sevilla FC.