La Policía investiga el posible amaño del Getafe-Villarreal de hace un año

En esa selva de confidencias y de sobreentendidos que componen los miembros de una trama de amaño de partidos, es difícil separar la verdad de la bravuconada, los hechos de las simples sospechas. Por eso, la Policía necesita tener la certeza de que el exfutbolista Paco Esteban charló en las horas previas al Getafe-Villarreal que se disputó el 18 de mayo de 2019 con el capitán getafense Jorge Molina y si este le aseguró que siete jugadores amarillos estaban comprados para dejarse ganar, lo cual beneficiaba al Getafe y permitía a la trama Oikos apostar sobre seguro.

De momento, lo que existe es el diálgo por whatsapp entre Esteban y Carlos Aranda, cabecilla de la trama Oikos, en el cual el primero le asegura al segundo que Molina le ha revelado que los siete futbolistas del Villarreal habían recibido un total de 1,8 millones de euros . La magnitud de la cifra sorprende al propio Aranda, pues la victoria azulona no es suficiente para que el equipo madrileño se clasifique para la Liga de Campeones. Hace falta que el Valladolid pierda con el Valencia, cosa que no sucedió y dio al traste con las esperanzas del Getafe de meterse en la máxima competición europea. De hecho, no se dio ninguna de las circunstancias porque el resultado final del coliseum Alfonso Pérez fue de 2-2, aunque bien es cierto que los visitantes empataron en el último tramo del partido, cuando ya era seguro que el Valencia iba a ganar su compromiso.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) ha solicitado al juzgado de Huesca que investiga la trama de amaño de encuentros que intervenga el teléfono de Jorge Molina para saber si entre las diez y las once de la noche previa a la última jornada de la pasada Liga se produjo esa conversación que el capitán azulón niega. A las 22.01, aparece en el teléfono de Aranda la siguiente conversación con Esteban:

Aranda: ¿Quieres ganarte un «pedazito» bueno? ¿Qué tal te llevas con el capi del Getafe?

Esteban: Con Molina muy muy bien.

Aranda: Entérate si lo tienen hecho y te doy un buen bocado para pasar el verano.

Esteban: Vale. Voy a llamarlo.

Antes de terminar la conversación, Esteban le pregunta a Aranda cuánto dinero podría ofrecer al capitán del Getafe por la información. El presunto cabecilla de la «Oikos» hace unos cálculos rápidos de las ganancias si apuestan 80.000 euros y cree que Esteban y Molina ganarían un mínimo de 10.000 euros.

Y una hora después, se produce el siguiente cruce de mensajes:

Esteban: Dos millones le han dado al Villarreal, a siete jugadores. Ya está claro. Él no quiere problemas. Él sabe eso.

Aranda: ¿Entonces qué? ¿Está hecho o no? ¿Pero cómo les van a pagar dos millones? ¿Eso es seguro?

Esteban: Siiiií. Me ha dicho que sí. Está hecho. Que les dan 1,8 para que se dejen. Más claro el agua. No digas nada, porfa. Solo es para nosotros.

Aranda: Pero si ni ganando les vale, ¿cómo van a dar eso?

«Se va a dejar ganar»

Ante las dudas de Aranda, Esteban envía un mensaje de voz en el que explica a su socio que «el Getafe tiene que comprar el partido; si no, no lo va a ganar» porque el Villarreal «va a jugar suelto». También detalla que la entidad madrileña no ha podido comprar a todos los jugadores y que Jorge Molina tendría conexión a través de su representante, Domingo Sevillano, con el entrenador de las categorías inferiores del Villarreal Miguel Ángel Tena, de quien la Policía también ha pedido ahora la intervención de su teléfono.

Pese a sus dudas iniciales, Aranda parece estar convencido al día siguiente de que la información de su compinche es buena, pues en un diálogo con un interlocutor sin identificar le comunica que tiene «información de dentro» de que el Villarreal se va a dejar ganar y le aconseja que juegue, como él mismo ha hecho, a una apuesta combinada de victorias del Valencia y del Getafe. En esta conversación, da más credibilidad al triunfo de los madrileños que al de los valencianos, y lo argumenta:«Han pagado al Villarreal y estos odian al Valencia».

El Getafe emitió este comunicado oficial:

«Ante la difusión de la noticia aparecida en relación con la presunta implicación de nuestro jugador D. Jorge Molina con un presunto y supuesto amaño de partido, el Getafe CF quiere brindar su apoyo incondicional al mismo y lamentar la grave vulneración a su derecho fundamental a la presunción de inocencia y queremos difundir un mensaje de rechazo y desmentir categóricamente cualquier implicación relacionada con este asunto y a este tipo de conducta».

«La difusión de dicha noticia infundada e injustificada daña la imagen de nuestro jugador y de su entorno personal y familiar y por extensión a la de esta entidad y por ello, manifestamos que el Club se reserva el derecho a ejercitar cuantas acciones civiles o penales pudieran corresponderle frente a aquellas personas físicas o jurídicas que dieren o brindaren credibilidad, vertieran comentarios o ayuden a la difusión de tan graves, gratuitas y reprochables manifestaciones por cualquier medio o vía de comunicación y que pretendan relacionar a nuestro Jugador o al Club con dicho asunto».

«El Getafe CF condena públicamente este tipo de conductas y no tolerará que se manche su reputación, ni se tolerará que se dude de su integridad».

Comunicado emitido por la Liga:

«Ante las informaciones aparecidas sobre el caso Oikos, cuyas diligencias son reservadas para las partes personadas conforme dispone el art. 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no tienen carácter público hasta la apertura el juicio oral, la Liga informa que ya ha procedido a la apertura de un expediente de información reservada».

«La Liga ya se personó como acusación particular en el caso Oikos, y adoptará todas las medidas legales que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados».

«Nuestro compromiso con la integridad de la competición desde hace varias temporadas, es una de las normas de actuación fundamentales por parte de la Liga, y ese compromiso siempre está presente, tal y como ha quedado acreditado es resoluciones judiciales recientes».