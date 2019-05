Pochettino: ««Florentino es uno de los mejores presidentes de la historia del fútbol español»

Seguir Rubén Cañizares @Ruben_Canizares Actualizado: 28/05/2019 01:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El barrio de Enfield, en el noreste de Londres, limítrofe con los condados de Hertfordshire y Essex, y a unos 50 kilómetros de La City, la emblemática zona financiera de la capital inglesa, acoge el Tottenham Hotspurs Football Club Training Ground, la majestuosa ciudad deportiva del club londinense. Quince campos de entrenamiento, todos ellos con calefacción bajo su impecable césped, y uno cubierto de hierba artificial, para cuando la meteorología ya se pone imposible. Es la semana de la final de la Champions y el cosquilleo ya se nota en todos los empleados, no solo jugadores y cuerpo técnico de un Tottenham que jamás ha disputado una final de la Champions. En su palmarés continental, dos Copas de la UEFA (1972 y 1984) y una Recopa (1963). Y en la Copa de Europa, hasta esta temporada, su tope estaba en las semifinales contra el Benfica de la campaña 1961-62. El próximo sábado, en el estadio Wanda Metropolitano, el Tottenham de Mauricio Pochettino puede entrar en la historia del fútbol.

Solo 20 equipos han ganado este torneo en sus 63 años de existencia, entre ellos cinco ingleses. Liverpool (en 5 ocasiones), Manchester United (3), Nottingham Forest (2), Aston Villa y Chelsea. ¿Qué supondría para el Tottenham levantar el sábado la orejona en Madrid?

Sería un hito increíble para este club, y a nivel personal también sería maravilloso ganar la Champions con este grupo de jugadores y equipo técnico.

Si echa la vista atrás, qué carga emotiva tan potente han tenido sus cruces de cuartos y semifinales.

Sí, sobre todo la eliminatoria contra el City, por cómo se finalizó. Fueron unas emociones increíbles, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Un tobogán de emociones que te deja sin habla, y al final una alegría enorme. El pase ante el Ajax se disfrutó más. Tres goles en 35 minutos y cómo llegó el último en el 96, superó cualquier otra experiencia anterior. Fue una alegría inmensa porque te veías fuera de la final y, de repente, todo cambió.

¿Qué piensa un entrenador en unas semifinales de Champions cuando ya se ve ya fuera?

Imagínate. 2-0 al descanso en Ámsterdam, que era un 3-0 global, y solo faltaban 45 minutos. Después, marcamos el 2-1 en el 55, por lo que solo teníamos 35 minutos por delante para hacer dos goles, y no encajar. Pero el equipo creyó y con el 2-2 nos vinimos arriba. Ese segundo tanto lo cambió todo e hizo que nos lo creyéramos de verdad.

¿Qué significado tenían sus lágrimas tras el tercer tanto de Lucas Moura?

Fueron un reflejo de nuestra espontaneidad. Nunca sabes cómo te puedes comportar cuando sucede algo que sueñas pero que nunca has vivido. Nosotros hemos sido naturales, y eso le ha gustado a la gente. Hemos empatizado con el aficionado al fútbol. Esas lágrimas encierran un montón de cosas y resumen el trabajo del día a día, esa motivación interna que uno se genera para dar lo mejor y para motivar a un grupo de jugadores y de staff técnico que tiene que creer en ti. Es un momento para descargar esa energía interna, ese estrés que hace que te sientas como un globo y que se desinfla a través de esas lágrimas.

En una entrevista para este periódico, Fernando Llorente dijo antes de la eliminatoria contra el Ajax que el destino le debía una Champions. Y, visto lo visto, no tiene mal pálpito. Qué importante es en este torneo ese cupo de azar, suerte o llámelo como quiera que está cayendo del lado del Tottenham.

No sé qué se quiere decir con que hemos tenido suerte para llegar a la final. Hemos sido superiores ante el Manchester City. Si el gol de Agüero es en fuera de juego, es en fuera de juego. No hay más, aunque se quiera vender de otra forma. Y en las semifinales también. Solo en los primeros 30 minutos de ambos partidos ellos fueron mejores. En el resto de la eliminatoria, no. Se ha vendido también que el Ajax es un equipo joven y talentoso, que lo es, pero considero que también tiene un componente de experiencia importante, además de ser una entidad que ha ganado cuatro Champions, y el Tottenham ninguna. A veces se inflan tanto los globos que parece que hay otro equipo que no juega. El Ajax eliminó al Real Madrid y a la Juventus, y cómo lo hizo. Eso no es por suerte. Y luego resulta que llega otro equipo, que somos nosotros, que elimina a este Ajax que echó al tricampeón de Europa y al campeón de Italia, y dicen que es suerte. Está claro que hay que tener momentos de fortuna, como le sucedió por ejemplo al Barcelona de Guardiola en 2009, con el gol de Iniesta en Stamford Bridge, pero hemos llegado a la final porque hemos sido mejores que City y Ajax. Estamos ahí por méritos propios. Ni por suerte ni por el VAR. Y no se puede olvidar que lo hicimos con bajas muy importantes, tanto en cuartos como en semifinales.

¿Se ha sido injusto con el Tottenham?

Me da igual y no me molesta lo que se diga. Nosotros estamos disfrutando estas tres semanas de un partido único. Qué más da lo que piensen los demás. Siempre me he encargado de no decepcionar a la gente que me conoce, pero la gente que no me conoce, que piense lo que quiera.

Hablaba de las bajas, pero no ha sido este el único hándicap. Ustedes han jugado esta temporada sin fichajes y sin campo propio hasta hace un mes.

El mérito de este proyecto es máximo. Comenzamos la temporada pensando que ya jugaríamos en nuestro estadio y no fue así hasta abril. Hemos tenido que jugar un lunes contra el City o un miércoles frente al West Ham porque la prioridad en Wembley eran conciertos o partidos de NFL. Somos el único equipo que no hemos fichado, algo que nunca había sucedido en la historia de la Premier. A eso hay que sumarle que hemos sufrido importantes bajas y a pesar de todos estos contratiempos, hemos acabado la Premier en puestos de Champions y estamos en la final del Wanda. Una final a la que llegamos con nuestra estrella sin jugar ninguno de los cuatro últimos partidos, solo un rato de la ida ante el City. Esto es como si el Barcelona se gana un puesto en la final sin haber jugado Messi ni en cuartos ni en semifinales, porque Harry Kane es nuestro Messi. Hay que darle un valor enorme a lo que hemos hecho, pero desafortunadamente vende más otra realidad.

¿Llega a tiempo Kane?

Lleva entrenándose con el grupo desde el pasado viernes, como también los otros tres lesionados, Winks, Vertonghen y Davinson Sánchez. Vamos a tener ocho días para evaluar su estado y decidir si puede servirnos como titular, desde el banquillo o tiene que quedarse fuera de la lista de 23. Somos prudentes, pero también somos muy positivos con Kane.

¿Le ha sorprendido el comunicado del Real Madrid negando que solicitaran alojarse en la residencia de Valdebebas?

Yo ya dije lo que tenía que decir, y ahora mi foco está en ganar la Champions. Quizás es que después de seis años y medio se me ha pegado el humor inglés, que no se entiende en España, como yo tampoco lo entendía cuando vine aquí. Estoy muy tranquilo con todo lo que he hecho y dicho.

Parece molesto.

Para nada. Yo le tengo mucha simpatía al Real Madrid, desde que era pequeño y vivía en Argentina. Me gustaba ver ese Madrid de Juanito, Gordillo, Camacho… que precisamente me fichó para el Espanyol en 1994. Él siempre me decía: «esto son los cojones del Madrid», «esto es el espíritu del Madrid», «esto es el miedo escénico»…. Haber jugado tantos años con el Espanyol y haber tenido a Camacho de entrenador hizo que la simpatía por el Madrid fuera aún mayor y eso no va a cambiar. Si el Madrid no es la institución número uno, es la uno y medio, y su presidente es uno de los mejores de la historia del fútbol español, sino el mejor. Jamás tuve ni tendré ningún tipo de problema con ellos. Lamento que una charla de café haya derivado en ese comunicado. Me pone triste que se hayan malinterpretado mis palabras y hayan generado problemas. A lo mejor no debía haber dicho nada, pero lo que dije nunca fue con una mala intención.