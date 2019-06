Mundial femenino de fútbol 2019 Patri Guijarro: «Tenemos que aprovechar este momento» Mejor futbolista en el último Mundial sub 20, la centrocampista del Barcelona está en Francia tras una lesión que comprometió su convocatoria

Dentro del nutrido listín de tópicos con los que los deportistas profesionales despachan demasiado habitualmente las cuestiones que la prensa les plantea, el que argumenta que asistir a una competición como una Copa del Mundo es «un premio» es uno de los grandes clásicos. Aunque son las mismas palabras de las que tira Patri Guijarro (Palma de Mallorca, 1998) para referirse a su presencia en el torneo que echó a andar ayer en Francia, en su caso el regalo es una realidad total, disfrutable, fruto del sudor y el empeño con el que la mejor jugadora del Mundial sub 20 del año pasado luchó por ser una de las 23 futbolistas llamadas a filas por Jorge Vilda.

Lo que en un principio no iban a ser más de seis semanas de reposo después de operarse de un ganglión -un tumor benigno que aparece en las articulaciones- en el pie derecho terminó convirtiéndose en un laberinto que, con el Mundial a la salida, parecía no tener solución. Guijarro necesitó una segunda operación después de que se le saltara la costra cuando ya empezaba a tocar balón y se descubriera que la herida había tenido un cierre en falso. Hubo que volver a abrir para limpiarla. Guijarro, sin experiencia en el suplicio silencioso que para el deportista es una lesión que se prolonga sin fecha de alta médica a la vista, regresó a la casilla uno.

«Es verdad que la lesión complica las cosas, pero tienes que estar preparada para eso y para todo lo que venga. Sabía que si llegaba al Mundial tenía que estar lista mentalmente para convivir con ella», relata Guijarro en la concentración del combinado nacional en Las Rozas, cuando faltaban un par de días para despegar rumbo a Francia. Recién terminado el entrenamiento matutino, aún sofocada por un calor exigente, asegura que pese a que no tiene ninguna molestia, aún le falta «coger un poco de ritmo para estar al cien por cien». Durante la sesión, a la jugadora del Barcelona se la ve correr y chocar, ofrecerse y bregar sin permitirse tiempo para respiros. En su caso, las horas previas a la cita que para las de Vilda comienza este sábado ante Sudáfrica (18.00 h., Gol) son un lucha contra el reloj para convencer al seleccionador de que no hay mejor sitio para la poderosa centrocampista mallorquina que el once titular.

Momentos malos

La que sufrió a principios de año en el Barça, el club para el que juega desde los 16 años, era la primera incidencia de relieve en su aún corta carrera. Con 21 años, a Guijarro se le sale la madurez por las orejas cuando razona cómo gestionó el bache. «He tenido mucho apoyo de mis compañeras y, sobre todo, de mi familia -lleva un tatuaje de una cacatúa en el antebrazo con el que tiene presente a su hermana-. Me ha ayudado haber vivido de cerca lesiones de compañeras y amigas. Yo sé que en cualquier momento de mi carrera algo así puede llegar. Tienes que tener momentos malos, es inevitable».

La recuperación de Guijarro no es una alegría cualquiera. El año pasado lideró a la selección en el Mundial sub 20 que perdió la final contra Japón. De allí, como para compensar la plata, salió con el Balón y la Bota de Oro, poca broma para una centrocampista de largo kilometraje y austeridad en el esfuerzo como la balear. Su papel sigue siendo troncal con la absoluta. Es una de las cinco futbolistas que jugó los ocho partidos de la fase de clasificación para la Copa del Mundo, seis de ellos como titular. Con semejante hoja de registros y el espaldarazo que supuso entrar en la convocatoria de Vilda en una situación peliaguda como la suya, se sacude los agobios cuando se le pregunta si siente un extra de presión: «Es algo que no quiero tener. No la quiero sentir». Y se entusiasma cuando se le menciona que, a partir de hoy, España estará en mayor o menor medida pendiente de lo que ocurra en Francia: «Esto lo tenemos que aprovechar, tenemos que disfrutar de ello».

Guijarro, que ha entrado al fútbol profesional en medio de una ascensión cuyo techo está aún por determinar, trae el callo hecho desde que jugaba mezclada con chicos cuando era niña. «He tenido suerte de no recibir comentarios despectivos. Es verdad que, cuando llegabas al campo, se daba la típica escena en la que te cruzas con el equipo contrario y escuchas “anda, una niña”. Te miran raro. Pero luego jugaba y venían un par de rivales a darte la enhorabuena», explica.

¿En qué momento se sintió Guijarro plenamente futbolista, sin apellidos? «Yo lo llevo notando desde el Mundial sub 20, cuando llegamos a la final. Fue un pequeño “boom”. Y luego, cuando vine con la absoluta en noviembre, la gente preguntaba si éramos de la sub 20. No nos conocían a nosotras, pero sí el éxito que habíamos tenido. Llevo seis años en el fútbol femenino y he notado un cambio increíble, imagínate las que llevan más: Paredes, Amanda, Meseguer...»

Los estudios, prioritarios

Por mucha mejoría que haya, la situación del fútbol femenino en España propicia ejemplos como el de Guijarro. Es solo una de las grietas por las que se pueden intuir las diferencias con respecto a los hombres: además de entregarse al deporte con la dedicación de cualquier profesional, estudia una carrera, Fisioterapia, porque no sabe qué será de ella cuando la pelota deje de rodar. Y porque se preocupa por ello.

Hace tiempo que Guijarro tuvo que dejar aparcada su otra vida, la que fluía en torno a sus amigos, Mallorca y todo lo que se supone que alguien debe disfrutar a los 21. ¿No le da un poco de pena? «A veces lo pienso. Cuando estaba en Mallorca he disfrutado de esa parte. Es verdad que a mí se me ha acabado antes. Pero... Joder, me siento muy privilegiada de poder estar aquí, jugar al fútbol, y encima con este “boom”... He escuchado comentarios de gente, ni siquiera futbolistas, diciendo que ojalá hubiesen nacido 20 años más tarde», sentencia. Pues eso, un regalo.