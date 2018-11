Nápoles La inesperada respuesta de Ancelotti cuando le preguntaron por el gesto de Mourinho El técnico italiano del Nápoles ha opinado por la acción del portugués tras el encuentro contra la Juventus

El Manchester United se impuso a la Juventus en la cuarta jornada de la Champions League, convirtiéndose hasta el momento en el único equipo que ha derrotado a los turineses en el presente curso.

Sin embargo, ha trascendido más el gesto que tuvo José Mourinho al término del choque cuando se llevó la mano a la oreja recriminando a los aficionados bianconeros los insultos que le propinaron a lo largo del choque.

No ha pasado desapercibida esa acción en Nápoles. El entrenador napolitano, Carlo Ancelotti, fue preguntado por la actitud del técnico porugués. Su respuesta no pudo ser mejor. «No te he entendido bien», decía Ancelotti mientras se llevaba la mano a su oreja, imitando a su homólogo del combinado inglés.

Más allá de la divertida respuesta del italiano, Ancelotti ha afirmado que entiende su reacción. «La reacción de Mourinho es comprensible, ademán no fue ofensiva. Después de 90 minutos de insultos, es casi normal. Lo que no me gusta es que se ponga el foco en la reacción y no en los insultos».