La Liga Guadalupe Porras Ayuso, primera árbitra en Primera La colegiada extremeña logra el ascenso a la máxima categoría del fútbol español, donde será asistente

Actualizado: 02/07/2019 12:07h

La liga española de primer división tendrá la próxima temporada una mujer entre el cuerpo arbitral. Guadalupe Porras Ayuso, que ya ha arbitrado a nivel internacional, será asistente en la máxima categoría después de haberse ganado el ascenso.

La extremeña, nacida en Badajoz en 1987, será la primera mujer en la élite del fútbol español, donde ejercerá de árbitro asistente a partir de la próxima temporada.

No es el primer ascenso de una mujer a Primera, ya que en 2007 se produjo el de la también asistente María Luisa Villa, si bien no logró finalmente debutar en la categoría reina por no superar las pruebas físicas requeridas.

📹 Guadalupe Porras Ayuso será la primera árbitra asistente en debutar en Primera División



👏🏻 ¡Enhorabuena, Guadalupe! pic.twitter.com/dAbjycR1bf — RFEF (@rfef) 2 de julio de 2019