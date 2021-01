Fútbol Koeman: «Si la filtración es de dentro, esta persona no puede tener futuro en este club» El técnico estaba muy molesto con la información sobre el contrato de Messi: «Hay mala intención, han querido hacerle daño»

Sergi Font Barcelona Actualizado: 31/01/2021 23:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ronald Koeman estaba muy satisfecho con la victoria y con el trabajo de su equipo, que va creciendo partido a partido. «Hemos sabido sufrir. Hemos encajado un empate de mala suerte pero hemos tenido una buena reacción. El peligro siempre existe con el balón parado pero hemos defendido bien. Somos justos vencedores de este partido», explicó el holandés, que se congratuló por haber superado al Madrid y ocupar la segunda plaza en la Liga: «Siempre es importante, siempre queremos ocupar la posición más alta en la clasificación. Hay una distancia importante con el primero pero es importante». Koeman también elogió a Leo Messi, que este fin de semana se ha visto envuelto en una nueva polémica después de que se filtrase todas las cifras de su contrato. «Ya sabemos desde hace mucho tiempo que es el mejor del mundo. Hoy ha sido de nuevo decisivo y ha marcado un gran gol de falta».

No obstante, el contrato de Messi, la filtración y el efecto que puede tener sobre el jugador centro buena parte de la rueda de prensa de Koeman. «Lo que ha salido en la prensa es con muy mala intención. Han querido hacer mucho daño a un jugador que ha hecho mucho por el fútbol español y por este club. Hoy ha demostrado que es un ganador y que a pesar de todas estas cosas ha sabido meterse en el partido. No he dudado ni un momento de que pudiera afectarle». Y añadió: « Hay que intentar saber cómo esto ha podido salir en la prensa. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestra temporada, que últimamente estamos bien. Hay que seguir y no dejarse desconcentrar por este tema. Son cosas que no pueden salir pero hay gente a la que le interesa hacer daño al Barça y a Messi. Nuestro trabajo es jugar bien y ganar partidos para estar contentos». El holandés fue muy crítico: «No entiendo que se relacione a Messi con los problemas del Barça. Lleva años y años demostrando su calidad como futbolista ayudando a hacer a este club muy grande. Ha ayudado a ganar títulos importantes. Deja de lado el contrato y las tonterías, esa es la realidad». Y fue contundente sobre el autor de la filtración: «Si es alguien desde dentro del club creo que es algo muy malo. Hay que ayudar al club, a los técnicos, a los jugadores... Si alguien del club ha filtrado esto no puede tener futuro en este club».

Antoine Griezmann fue uno de los protagonistas del partido entre el Barcelona y el Athletic. El francés anotó el gol del triunfo tras un pase de Mingueza. Un gol que ha permitido al equipo catalán adelantar al Real Madrid en la clasificación. El galo se fundió en un abrazo con todo el equipo y quiso celebrarlo con los suplentes, que estaban en el banquillo. «Quedan muchos partidos. Nosotros tenemos que tratar de ganar todos los partidos que nos quedan y luego ya veremos qué sucede», explicó Griezmann, que no quiere descartar la Liga. «Sabemos que el Athletic presiona muy bien, está muy trabajado con Marcelino y era difícil jugar con el viento que hacía. Estamos en una buena racha y hay que seguir así», añadió el delantero. El futbolista explicó su celebración, haciendo piña con sus compañeros: «Al final somos un equipo. A veces juegas y otras no pero todos somos partícipes de esto. Todo esto es muy largo y hay partidos cada tres días. Una veces te toca jugar y otras no». Griezmann elogió a Dembélé y a Messi: «Dembélé se está cuidando mucho, está trabajando mucho y tratamos de cuidarlo», apuntó, para añadir: «¿Cuánto vale Messi? Vaya preguntita... Estamos disfrutando mucho de él. Es una leyenda y ojalá sigamos disfrutando de él durante mucho tiempo».

También tuvo su cuota de protagonismo Sergi Roberto, que regresaba al equipo tras más de dos meses de baja a causa de una lesión. «Lo importante era que el equipo ganara pero personalmente estoy contento también porque era importante para mí volver a jugar. Desde casa se hacía muy largo. Ahora estoy muy contento con la victoria y de estar con el equipo. Se hizo duro porque eran muchos partidos fuera de casa y no podía venir al campo con el equipo», explicó. El canterano, que entró en la segunda parte sustituyendo a Pjanic, añadió: «Es una victoria muy importante después de la derrota en la Supercopa. El Athletic es un equipo difícil, se nota la mano del nuevo entrenador y era muy importante ganar este encuentro». Y se refirió al hecho de haber alcanzado al Real Madrid en la clasificación, superándole y ocupando la segunda plaza: «Es muy importante. Empezamos la pretemporada de forma muy irregular, aunque nos merecimos ganar muchos más partidos. Hay que meter presión al Atlético, que está en un buen momento y le sale todo».