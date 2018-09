Karius: «Sólo Ramos sabe si lo hizo a propósito»

S. D.

Loris Karius, portero del Liverpool en la final de la Champions League que el conjunto inglés disputó al Real Madrid sigue dándole vueltas a sus errores en Kiev, que acabaron costando la derrota a los «reds» de Jürgen Klopp. En una entrevista con el diario 'Bild' el meta alemán, ahora cedido en el Besiktas, explica aquellos fallos por la «lesión» que le produjo el choque con Sergio Ramos.

«No es una justificación, solo una explicación. Nadie sabrá hasta qué punto se debieron a la lesión» relata el guardameta en referencia a la supuesta conmoción que le produjo aquel encontronazo según un estudio que le practicó el Hospital General de Massachusets.

«No sé si Sergio Ramos, que nunca me ha pedido perdón, lo hizo a propósito. Sólo lo sabe él, pero no es importante saberlo. Los exámenes a los que me sometí demostraron que tenía un déficit visual. En condiciones normales, errores como ese no me los explico», argumenta Karius.

El alemán fue decisivo en el primer y en el tercer gol del Real Madrid. En el primero regaló el balón a Benzema cuando intentaba ponerlo en juego mientras que en el tercero no acertó a atrapar o despejar un lejano disparo de Bale.