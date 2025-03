José Elías, el apasionado de los Lamborghinis que saca al Barça de un lío

Joan Laporta ha sido investido esta tarde como presidente del Barcelona tras sufrir hasta el último momento por los avales que estaba obligado a presentar ante LaLiga (124, 6 millones correspondientes al 15 por ciento del presupuesto de gastos del club). Y si ha podido heredar el sillón de Bartomeu ha sido gracias a José Elías , que ha respondido por unos 40 millones que necesitaba el abogado, ya que con el patrimonio de sus directivos no les alcanzaba a cubrir la garantía exigida. Aunque es un gran desconocido para la opinión pública, Elías es un triunfador que ha logrado colocarse entre las grandes fortunas del país . Nacido en Badalona, en 1976, se ha hecho un nombre en el mundo de las energías renovables, fundando la compañía energética Audax en el año 2000, que bajo su gestión ha quintuplicado su valor en bolsa y ya está valorada por encima de los 1.000 millones de euros.

Aunque en 2016 recibió el premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cataluña , su vida laboral no fue un camino de rosas. Probó las espinas cuando se arruinó por vez primera a los 23 años, experiencia que se repitió al año siguiente. Ahora está considerada como la fortuna 81 de España. Eso sí, aunque hace unos meses le propuso a Laporta encabezar una candidatura en la que el abogado sería su segundo, su ambición se diluyó al comprobar que los estatutos del club no le permitían ni siquiera entrar en la junta directiva de la entidad, ya que no cumple ni un año como socio . Ingeniero técnico industrial con vocación de arquitecto, es amante de los gustos caros, como demuestra su pasión por los Lamborghinis y su afición por pilotar su propio helicóptero.

«Seré el último en firmar, así que firmaré lo que falte», aseguraba poco antes de estampar su rúbrica en el aval con el que respalda los 40 millones que necesitaba Laporta (finalmente, Jaume Roures respondió por otros 30 millones). Elías lo justifica asegurando que es «un gran admirador y seguidor de Joan Laporta». No obstante sabe lo que se hace. « Soy consciente de los riesgos que asumo », reconoció. Y por este motivo tendrá a Eduard Romeu, su hombre de confianza y vicepresidente de su compañía en la justa directiva del Barcelona controlando la gestión y los gastos del club. « No tiene sentido que ponga dinero en un proyecto que no controlo» , aduce para justificar la entrada en el Barça de Romeu. «Eduard es un hombre emocional, de sentimiento culé sin límite y un mago de las finanzas. Es la mejor persona para refinanciar la deuda del Barça. Cumplo mi promesa de ayudarle y soy capaz de asumir el riesgo económico, pero no el deportivo. No tengo ni idea de fútbol. Eduard y yo somos lo mismo», añade.

Elías explica a qué se refiere cuando aseguro que cumple una promesa. El pacto se remonta a cuando contrató a Romeu , que provenía del mundo de la banca. Éste le hizo cuatro peticiones: un salario muy elevado, poder desplazarse en taxi, ,vivir en un hotel y que si la compañía superaba los mil millones de facturación le ayudaría a ser presidente del Barça o entrar en su junta. No aceptó ninguna petición salvo la última. « Eduard Romeu es un genio de las finanzas y logramos superar los 1.000 millones. Lo primero que pasó es que Eduard tocó la puerta de mi despacho para recordarme la promesa», rememora el presidente de Audax, que reconoce que su entrada en escena ya le ha reportado un gran rédito en publicidad. Tanto Elías como Romeu escogieron la candidatura que creyeron que era ganadora. « Hasta hoy pocos me conocían y no hablaban de Audax . Es posible que mis empresas se beneficien del rédito de mi vinculación con el Barça, ya en estos momentos, pero si acaso nos beneficiaremos gracias al Barça, pero no de los negocios del Barça», garantiza.

Audax Renovables es una empresa energética que se autodefine como «una compañía independiente dedicada a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía cien por cien renovables, así como a la comercialización de electricidad y gas». Audax tiene más de medio millón de clientes, más de 700 empleados y tiene presencia en nueve países: España, Portugal, Francia, Italia, Holanda, Alemania, Polonia, Hungría y Panamá. Fue fundada en el año 2000 y cotiza en bolsa.