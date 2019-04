Fútbol Joan Laporta: «Ser aficionado del Real Madrid hoy es difícil» El expresidente del Barcelona ha calificado la temporada blanca como «nefasta» y ha asegurado que «no ficharía a Griezmann»

Joan Laporta, expresidente del Barcelona, ha manifestado este viernes que la temporada del Real Madrid es "nefasta" y que, sin querer faltar al respeto del club blanco, ve "muy difícil" ser aficionado madridista en estos momentos en que ya no pueden aspirar a ganar ningún título esta temporada.

"La temporada del Madrid es nefasta, ser hoy aficionado del Madrid es muy difícil. Que a estas alturas no puedas ganar nada y tengas que estar pensando en las vacaciones tiene que ser muy duro. Afortunadamente a nosotros no nos pasa", manifestó tras ser ponente en la mesa 'Los nuevos modelos de patrocinio deportivo' del World Soccer Congress que tiene lugar este viernes y sábado en Barcelona.

En cambio, aseguró en zona mixta estar "contento" por ver que el Barcelona "sí puede ganar todo con un fútbol muy bonito y gustoso". "Messi está que se sale y es un gusto ser del Barça. Y esto va por barrios, cuando a nosotros nos sale mal a ellos generalmente les sale bien y al revés. Máximo respeto al Madrid y nosotros a lo nuestro, a intentar ganar todo", recalcó.

Todavía sobre el conjunto madridista, opinó que cuando se está en esa situación así es "complicado" salir del pozo. "Cuando entras en una dinámica de derrotas y no conseguir tus objetivos reconducirlo todo y renovarse es complicado. Aquí, cuando las cosas nos han ido mal, también ha costado arreglar el entuerto", se sinceró.

Por otro lado, no quiso comentar si se presentará a las elecciones a la presidencia del Barcelona porque no le gusta "especular". "Es un tema que en estos momentos no ocupa mi pensamiento, y ya veré lo que hago cuando se convoquen las elecciones", remarcó.

«No ficharía a Griezmann»

Finalmente, Laporta ha sido cuestionado sobre la posibilidad de que Antoine Griezmann fiche por el club azulgrana en verano. «Mayoritariamente la afición no quiere a Griezmann, y los precios que se están barajando son exagerados. Si viene todos los culés seremos los primeros en animarle, pero no le ficharía tras su negativa y por lo que se está pidiendo", aseguró a los medios.