Juegue donde juegue, Ibrahimovic no pierde su instinto goleador. Tres goles en los primeros 25 minutos de la segunda parte, dos de cabeza y uno de remate dentro del áera, sirvieron para poner un definitivo 4-3 a favor de su equipo.

.@Ibra_official's first ever MLS hat trick?



You knew the shirt was coming off. pic.twitter.com/8rn1MjTNC3